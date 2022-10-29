В Норвегии раскрыли настоящее имя "бразильского ученого"

Норвежские следователи выяснили настоящее имя мужчины, подозреваемого в шпионаже в пользу России. У задержанного были бразильские документы по имени Хосе Асис Джаммария, однако оказалось, что его на самом деле зовут Михаил Владимирович Микушин, 1978 года рождения.

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В Норвегии мужчина жил с 2021 года, работал в арктическом Университете Тромсе как бразильский исследователь. Он был задержан по дороге на работу утром в понедельник, 24 октября. На следующий день, 25 октября, был доставлен в здание суда.

Задержанного ученого просят выслать из страны, поскольку он "представляет угрозу фундаментальным национальным интересам". В полицейской спецслужбе Норвегии PST считают, что этот мужчина на самом деле является гражданином России, который выполняет задачи для РФ под прикрытием Бразилии, в частности, подозреваемый мог получить информацию о деятельности на севере страны.

Мужчине инкриминируют статью 121 Уголовного кодекса – незаконную разведку, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам.

Что известно о российском шпионе

Хосе Ассис Джаммария выдавал себя за гражданина Бразилии. В университете Норвегии он был приглашенным исследователем, где являлся членом исследовательской группы "Серая зона", занимающейся такими темами, как социальное обеспечение и гибридные угрозы.

Журналисты получили фото Михаила на водительских правах.

Впервые Микушин появился под именем Хосе в 2006 году, когда подал заявление на получение бразильского паспорта и номер социального страхования, утверждая, что его мама из Бразилии. В ходе расследования было установлено, что мужчина зарегистрирован по адресу общежития академии ГРУ, что, как утверждается, означает, что он, по меньшей мере, полковник. Он ездил в Россию и обратно, несмотря на то, что долгое время работал под прикрытием.

Кроме того, расследователи выяснили электронный ящик "Хосе" для подачи заявки на работу в университете. В 2012 году эта электронная почта была взломана через Linked-in, и расследователи нашли пароль, который был для этого использован – Mika_Invasor, что дословно означает "Михаил-Захватчик".

Кстати, полиция отмечает, что обвиняемый решил ответить на английском языке во время встречи в суде, хотя присутствовал переводчик с португальского языка.

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