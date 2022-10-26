Кремль отправляет своих шпионов во все уголки мира, в том числе в Норвегию. Ранее уже задерживали россиян на территории скандинавского государства, выдвигая им подозрение в шпионаже – 22 октября ситуация повторилась.

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Граждане России запускали беспилотники

В норвежской провинции Нурланн силовики арестовали двух человек с российскими паспортами возле военных объектов. Вероятно, с помощью дронов мужчины хотели сфотографировать государственные предприятия.

В полиции сообщили, что задержали россиян на территории провинции в субботу. Им инкриминируют незаконное фотографирование. Дело впоследствии будет рассматривать суд и соответствующие силовые структуры. Об этом сказал полицейский адвокат и прокурор округа Северный Нурланн Стеффен Равносен в комментарии журналистам.

Обратите внимание! Сами задержанные свою вину отрицают.

У Норвегии все больше проблем с россиянами

Недавно СМИ сообщали, что норвежские патрульные задержали мужчину, который может быть сыном одного из соратников Путина. Доподлинно неизвестно, о ком идет речь, однако задержанным может быть сын бывшего главы российской железной дороги Владимира Якунина. Он является одним из основателей дачного кооператива "Озеро", который тесно связан с Путиным.

Большинство арестов происходят на севере Норвегии. Граждане России отрицают свою вину и утверждают, что просто "туристы".

Однако норвежские власти этим сказочкам не верят, а наоборот – усиливают режим бдительности. Не стоит отвергать тот факт, что, возможно, Россия присылает своих шпионов в страну, чтобы потом атаковать нефтегазовые объекты. Как известно, Норвегия является одним из крупнейших экспортеров газа и нефти в Европу и конкурирует на этом рынке с Россией.

Напомним, также появилась информация, что представители русской православной церкви скупают дома с видом на норвежские военные базы. Вероятно, Россия использует даже священников как шпионов.