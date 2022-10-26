Кремль відправляє своїх шпигунів у всі куточки світу, зокрема у Норвегію. Раніше уже затримували росіян на території скандинавської держави, висуваючи їм підозру в шпигунстві – 22 жовтня ситуацію повторилась.

Читайте також Підрив "Північного потоку-1": оприлюднили перші фото та відео з дна моря

Громадяни Росії запускали безпілотники

У норвезькому місті Норманді силовики заарештували двох осіб з російськими паспортами біля військових об'єктів. Ймовірно, за допомогою дронів чоловіки хотіли сфотографувати державні підприємства.

У поліції повідомили, що взяли під варту росіян на півночі норвезького міста в суботу. Їм інкримінують незаконне фотографування. Справу згодом розглядатиме суд та відповідні силові структури. Про це сказав прокурор поліції та голова прокуратури Норманда Штеффен Равносен у коментарі журналістам.

Зверніть увагу! Самі затримані свою провину заперечують.

У Норвегії все більше проблем з росіянами

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що норвезькі патрульні затримали чоловіка, який може бути сином одного з соратників Путіна. Достеменно невідомо, про кого йдеться, однак затриманим може бути син колишнього голови російської залізничної дороги Владіміра Яковєнка. Він є одним зі засновників дачного кооперативу "Озеро", яке тісно пов'язане з Путіним.

Більшість арештів відбуваються на півночі Норвегії. Громадяни Росії заперечують свою провину та стверджують, що просто "туристи".

Однак норвезька влада цим казочкам не вірить, а навпаки – посилює режим пильності. Не варто відкидати той факт, що, можливо, Росія надсилає своїх шпигунів у країну, аби потім атакувати нафтогазові об'єкти. Як відомо, Норвегія є одним із найбільших експортерів газу та нафти в Європу та конкурує на цьому ринку з Росією.

Нагадаємо, також з'явилась інформація, що представники російської православної церкви скуповують будинки з видом на норвезькі військові бази. Ймовірно, Росія використовує навіть священників як шпигунів.