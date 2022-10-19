Це вже не перший випадок, коли в Норвегії затримують громадянина Росії, що запускав безпілотник. Однак на цей раз силовикам вдалось піймати та посадити в клітку на 2 тижні "непростого птаха".

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Росіянин "не знав", що запускати дрони незаконно

Відомо, що громадянин держави-терористки запускав безпілотник над островом Шпіцберген. Поки немає підтвердженої інформації, як звати затриманого та сином якого соратника Путіна він є. Однак, за попередніми даними, йому 47 років.

Також ЗМІ вдалось довідатись, що чоловік, окрім громадянства Росії, має британський паспорт. Під час суду він, взагалі, заявив, що живе в Італії, і його потрібно судити як громадянина Великої Британії. Затримали "бідолаху" біля острова Шпіцберген, біля якого він плавав на судні. Поліція знайшла на борту його паспорт.

Він визнав, що керував дроном, але не мав підстав думати, що це незаконно. Він громадянин Великої Британії,

– сказав адвокат росіянина Єнс Бернхард Херстад.

У принципі, нічого дивного. Загально відомий факт, що сини російських бізнесменів та чиновників є "патріотами" своєї держави та всім серцем люблять Кремль. Однак, очевидно, "бояться" це озвучувати публічно, бо "дуже сором'язливі".

Ким може бути затриманий

Російські медіа повідомляють, що, ймовірно, норвезька поліція затримала Андрєя Якуніна — сина колишнього голови російської залізничної дороги. Саме він найбільше підходить під опис затриманого, адже народився 1975 року, має британське громадянство та займається бізнесом в Італії.

Татуся Андрєя звати Владімір, він є одним зі засновником дачного кооперативу "Озеро". Також до списку засновників належить сам Владімір Путін – у 1996 році він відкрив це підприємство, що є для нього тепер джерелом кадрів.

Цікавий ще той факт, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Андрєй Якунін заявляв італійському каналу La7, що виступає проти війни. Ба більше, ніколи не голосував за Путіна. Вочевидь, він просто не хотів втратити свій бізнес в Італії.

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Норвегія дбає про безпеку

Раніше через вибух на Північному потоці-2 у Балтійському морі норвезька влада підвищила рівень пильності. Зокрема, росіянам заборонили запускати безпілотники.

Низка спостережень засвідчує, що громадяни Росії відправляють дрони у польоти якраз-таки поблизу нафтогазової інфраструктури.

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