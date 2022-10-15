Поліція Норвегії 14 жовтня затримала росіянина, що запускав безпілотник на території скандинавської держави. Ймовірно, чоловік міг бути агентом Росії.

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Затримання росіянина у Норвегії

Громадянина держави-терористки заарештувала в аеропорту арктичного міста Тромсе. Силовики вилучили у нього велику кількість обладнання, яким він фотографував місцевість. Зокрема, дрон і кілька карт пам'яті.

Серед вилучених матеріалів, які ми переглянули, ми бачили фотографії з аеропорту Кіркенеса та фотографії гелікоптера Bell сил оборони,

– зазначив прокурор поліції Джейкоб Берг.

Відомо, що чоловіку 51 рік. Він сам зізнався, що керував безпілотником у Норвегії. Також росіянин розповів силовим службам, що в'їхав у Норвегію через північний прикордонний пункт Стурскуг у четвер, 13 жовтня, і прямував до арктичного архіпелагу Шпіцберген.

Поліція вимагає від суду затримати громадянина держави-окупантки на чотири тижні.

Зверніть уваги! Санкції забороняють російським компаніям або громадянам експлуатувати літальні об'єкти на території Норвегії.

Норвегія посилює заходи безпеки

Як повідомляють владні структури Норвегії, це уже другий за тиждень арешт російського громадянина, що запускав дрони. Ще одного чоловіка затримали також на прикордонному переході Стурскуг.

Окрім того, у Норвегії підвищують рівень пильності. Низка спостережень засвідчує, що дрони запускають поблизу нафтогазової інфраструктури. Це можна пов'язати з вибухом 26 вересня на газопроводі Північний потік-2 у Балтійському морі.

Що сталося 26 вересня в Балтійському морі

Уночі проти 26 вересня стався вибух на газопроводі Північний потік-2. В Офісі Президента одразу назвали цей інцидент актом тероризму. На думку Михайла Подоляка, Кремль хоче викликати паніку перед зимою.

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У Росії одразу цю катастрофу охрестили диверсією. За словами Дмітрія Пєскова, Росія була надзвичайно занепокоєна через те, що сталося.

Варте уваги – що відомо про пошкодження на Північному потоці: дивіться відео