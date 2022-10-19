Это уже не первый случай, когда в Норвегии задерживают гражданина России, запускавшего беспилотник. Однако на этот раз силовикам удалось поймать и посадить в клетку на 2 недели "непростую птицу".

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Россиянин "не знал", что запускать дроны незаконно

Известно, что гражданин государства-террориста запускал беспилотник над островом Шпицберген. Пока нет подтвержденной информации, как зовут задержанного и сыном какого соратника Путина он является. Однако, по предварительным данным, ему 47 лет.

Также СМИ удалось узнать, что у мужчины, кроме гражданства России, есть британский паспорт. Во время суда он вообще заявил, что живет в Италии, и его нужно судить как гражданина Великобритании. Задержали "беднягу" у острова Шпицберген, возле которого он плавал на судне. Полиция обнаружила на борту его паспорт.

Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований думать, что это незаконно. Он гражданин Великобритании,

– сказал адвокат россиянина Йенс Бернхард Херстад.

В принципе, ничего удивительного. Общеизвестный факт, что сыновья российских бизнесменов и чиновников являются "патриотами" своего государства и всем сердцем любят Кремль. Однако, очевидно, "боятся" это озвучивать публично, потому что "очень застенчивы".

Кем может быть задержанный

Российские медиа сообщают, что, вероятно, норвежская полиция задержала Андрея Якунина — сына бывшего главы российской железной дороги. Именно он наиболее подходит под описание задержанного, ведь родился в 1975 году, имеет британское гражданство и занимается бизнесом в Италии.

Папочку Андрея зовут Владимир, он является одним из основателей дачного кооператива "Озеро". Также в списке учредителей есть сам Владимир Путин – в 1996 году он открыл это предприятие, являющееся для него источником кадров.

Интересен еще тот факт, что после полномасштабного вторжения России в Украину, Андрей Якунин заявлял итальянскому каналу La7, что выступает против войны. Более того, никогда не голосовал за Путина. Очевидно, он просто не хотел потерять свой бизнес в Италии.

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Норвегия заботится о безопасности

Ранее из-за взрыва на Северном потоке-2 в Балтийском море норвежские власти повысили уровень бдительности. В частности, россиянам запретили запускать беспилотники.

Ряд наблюдений свидетельствует, что граждане России отправляют дроны в полеты как раз вблизи нефтегазовой инфраструктуры.

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