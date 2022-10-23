Хоча й Норвегія не має спільного кордону з Росією, проте їй доводиться бути постійно на сторожі. Регулярно з'являються повідомлення про затримання російських громадян норвезькими патрульними через запуск дронів поблизу нафтовидобувних підприємств. Вочевидь, Москва не хоче чесно конкурувати з Осло на енергетичному ринку Європи.

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Безпілотники над землями Норвегії

Американське ЗМІ Associated Press повідомляє, що усе частіше невідомі літальні апарати помічають норвезькі нафтогазовики над своїми головами.

Оскільки Норвегія замінила Росію як головне джерело природного газу в Європі, військові експерти підозрюють, що безпілотні літальні апарати – це справа рук Москви. Серед можливих мотивів польотів дронів – шпигунство, диверсія та залякування,

– зазначили у виданні.

Керівник групи з питань Північного моря Амунд Ревхейм заявив, що понад 70 працівників, помічали дрони поблизу своїх підприємств. Найімовірніше, ними керують із суден або підводних човнів поблизу.

Норвезькі газопроводи – ціль для Росії

Науковий співробітник Королівської військово-морської академії Столе Ульріксен переконаний, що норвезькі газопроводи є, ймовірно, найціннішою ціллю в Європі для Путіна.

Важливо, що оператори нафтогазових платформ говорили, що бачили неподалік дослідницькі судна під російськими прапорами. Експерти наголошують, що "різниця" між російськими цивільними та військовими кораблями мінімальна. "Дослідницькі" судна можна справедливо охарактеризувати як "шпигунські кораблі".

Посилення режиму пильності

Уряд Норвегії направив для патрулювання морських об'єктів:

військові кораблі;

кораблі берегової охорони

та винищувачі.

Окрім того, норвезька національна гвардія розмістила своїх солдатів навколо наземних нафтопереробних підприємств.

Допомогти Норвегії охороняти свої заводи також можуть союзники з НАТО. Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре запросив військово-морські Великої Британії, Франції та Німеччини допомогти норвезьким солдатам здійснювати патруль.

Як Норвегія ловить росіян на своїх територіях

Нещодавно засоби масового інформування повідомляли, що норвезькі патрульні затримали чоловіка, який може бути сином одного з бізнес-партнерів Путіна. Ймовірно, йдеться про Андрєя Якуніна — сина колишнього голови російської залізничної дороги. Батько Андрєя – Владімір – є одним зі засновником дачного кооперативу "Озеро". Це підприємство у 1996 році відкривав також сам Путін.

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Як повідомляє Associated Press Норвегія щонайменше спіймала сімох громадян Росії. Усі вони запускали дрони на території держави.

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