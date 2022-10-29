У Норвегії розкрили справжнє ім'я "бразильського вченого"

Так, норвежські слідчі з'ясували справжнє ім'я чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. У затриманого були бразильські документи на ім'я Хосе Асіс Джаммарія, однак виявилося, що його насправді звати Михайло Володимирович Мікушин, 1978 року народження.

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У Норвегії чоловік жив з 2021 року, працював в арктичному Університеті Тромсе як бразильський дослідник. Його затримали по дорозі на роботу вранці в понеділок, 24 жовтня. Наступного дня, 25 жовтня, доставили до будівлі суду.

Затриманого науковця просять вислати з країни, позаяк він "представляє загрозу фундаментальним національним інтересам". У поліцейській спецслужбі Норвегії PST вважають, що цей чоловік насправді є громадянином Росії, який виконує завдання для РФ під прикриттям Бразилії, зокрема підозрюваний міг отримати інформацію щодо діяльності на півночі країни.

Чоловікові інкримінують статтю 121 Кримінального кодексу – незаконна розвідка, яка може завдати шкоди фундаментальним національним інтересам.

Що відомо про російського шпигуна

Хосе Ассіс Джаммарія видавав себе за громадянина Бразилії. В університеті Норвегії він був запрошеним дослідником, де був членом дослідницької групи "Сіра зона", яка займається такими темами, як соціальне забезпечення і гібридні загрози.

Журналісти отримали фото Михайла на водійських правах. Розслідувач опублікував збіг на документах із світлиною чоловіка.

Вперше Міхушин з'явився під ім'ям Хосе у 2006 році, коли подав заяву на отримання бразильського паспорта та номера соціального страхування, стверджуючи, що його мама з Бразилії. Натомість під час розслідування було встановлено, що чоловік зареєстрований за адресою гуртожитку академії ГРУ, що, як стверджується, означає, що він щонайменше полковник. Він їздив до Росії й назад, попри те, що тривалий час працював під прикриттям.

Крім того, розслідувачі з'ясували електронну скриньку "Хосе" для подачі заявки на роботу в університеті. У 2012 ця електронна пошта була зламана через Linked-in, і розслідувачі знайшли пароль, який був для цього використаний – Mika_Invasor, що дослівно означає "Михайло-Загарбник".

До слова, поліція зазначає, що обвинувачений вирішив відповісти англійською мовою під час зустрічі в суді, хоч був присутній перекладач з португальської мови.

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