Ранее средства массовой информации сообщали, что Путин может использовать своих "попов" для сбора информации о военных базах Норвегии. Сегодня появилась новость от норвежского телеканала, что агент Кремля – "академик" из Бразилии.

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"Ученый" мог подделать гражданство

Силовики Норвегии в понедельник, 24 октября, арестовали "исследователя" и сейчас разбираются, чем он на самом деле занимался. Сам задержанный утверждает, что он простой гражданин Бразилии и работал в Университете Тромсе по Полярному кругу Норвегии.

Однако полицейские предполагают, что мужчина мог использовать фальшивые данные и действительно передавал ценную информацию российским властям. Помощник начальника службы безопасности полиции Норвегии прокомментировал ситуацию.

Мы попросили выслать (перед задержанием – 24 канал) бразильского исследователя из Университета Тромсе из Норвегии, поскольку мы считаем, что он угрожает основным национальным интересам,

– сказал Гедвиг Мо.

Служба безопасности полиции Норвегии крайне озабочена тем, что Россия может использовать информацию от бразильца "не по назначению" – даже если среди данных нет ничего особенного.



Арктические территории Норвегии / Фото Alamy

Что в России ответили на обвинения в шпионаже

Конечно, официально Кремль никак не комментировал этот арест, а в российском посольстве в Норвегии вообще сказали, что "мы ничто не знаем". Кроме того, там поспешили заявить, что якобы норвежским властям "повсюду пахнет российским шпионажем".

Также адвокат задержанного "ученого" сказал, что не соглашается с обвинениями. По его словам, пока очень мало информации по этому делу.

Норвегия переживает за свою безопасность

После утечек на Северных потоках в сентябре, норвежские власти усилили режим бдительности в регионе. Как известно, страна является одной из крупнейших экспортеров нефти и газа в Европу. Россия конкурирует на этом рынке с Норвегией, однако, очевидно, не хочет делать это честно. Поэтому и Кремль отправляет своих шпионов в Осло и другие города, чтобы те узнавали важную информацию.

К счастью, норвежским силовикам удается оперативно вылавливать агентов Путина.

Еще 14 октября задержали россиянина, запускавшего беспилотник на территории скандинавского государства. Полиция установила, что с помощью камеры на дроне мужчина сфотографировал, в частности, военный вертолет.

Кроме того, СМИ сообщали, что полицейские взяли под арест сына близкого соратника Путина в Норвегии. Задержанный также запускал дрон, но в этот раз возле военных объектов.

Также двое граждан России были задержаны в Норманде. Мужчин подозревают в шпионаже. Свою причастность к Кремлю они, конечно, отрицают.

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