"Це збитий ворожий безпілотник "Елерон"; широко застосовується ворогом для здійснення аеророзвідки. Зазвичай є у розпорядженні кожного ворожого ВОПу (взводного опорного пункту), тож робить багато нервів на передку, адже дозволяє оператору виявляти об'єкти розвідки у режимі реального часу та визначати точні координати з передачею їх на наземний пульт оператора по супутниковій системі ГЛОНАСС", – повідомив Роберт Бровді.

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Він зазначив, що тепер військові планують розібрати дрон і вивчити його "начинку".

Як написав у твітері журналіст німецького видання Bild Джуліан Репке, на відео зображено БпЛА "Елерон-3СВ" вартістю близько 150 тисяч євро (що еквівалентно 146 тисячам доларів США), як зазначив "Фокус". Модель виробляє російське підприємство "ЕНІКС", розташоване в Казані. Армія Росії використовує його для ведення розвідки, спостереження, аерофотозйомки, виявлення засідок, а також коригування артилерійського вогню на території України.

Безпілотний апарат побудований за схемою "крило, що літає", оснащений електродвигуном і двома спрямованими вниз кілями. Він має гіростабілізований підвіс для корисного навантаження, що дозволяє нести оптичну камеру, тепловізор, станцію радіотехнічної розвідки та генератор перешкод.

Характеристики дрона "Елерон-3СВ"

Довжина: 0,635 метра.

Розмах крила: 1,47 метра.

Максимальна злітна вага: 3,5 кілограма.

Максимальна вага корисного навантаження: до 0,5 кілограма.

Швидкість: від 70 до 130 кілометрів на годину.

Тривалість польоту: до 2 годин.

Висота польоту: до 3 кілометри.

Максимальна висота польоту: до 5 кілометрів.

Дальність зв'язку з оператором: 25 кілометрів.

Дальність роботи в автономному режимі: 50 кілометрів.

Діапазон температур: від -40 до +50 градусів.

ЗСУ нечасто вдається збивати такі дрони, однак у жовтні українські військові захопили "Елерон-3" за допомогою антидронової гармати EDM4S Sky Wiper. Завдяки передовій технології їм вдалося приземлити апарат у цілості й безпеці.

У серпні ЗСУ вперше збили російський дрон "Елерон Т28МЕ". Це ще одна модифікація моделі "Елерон-3" із великою стелею висоти й дальності польоту.