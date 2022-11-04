Цю інформацію вранці 4 листопада розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, дрони атакували регіон в ніч проти п'ятниці, 4 листопада.

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Наша ППО успішно знищила ворожі "шахіди"

Наша ППО круто попрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих "шахідів",

– повідомив Резніченко.

За його словами, ці дрони-камікадзе військові повітряного командування "Схід" знищили на Нікопольщині.

Попри успішну роботу нашої протиповітряної оборони, росіяни таки вдарили по Дніпропетровській області іншою зброєю:

"Градами" та важкою артилерією по Нікопольській, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах;

на щастя, люди вціліли;

у Червоногригорівській громаді ворог пошкодив житлові будинки, автомобілі та газопровід. Ба більше, атаки обірвали лінію електропередач.

"У інших районах вночі (проти 4 листопада – 24 канал) волала сирена, та обійшлося без ворожих ударів й на цю хвилину (7:25 4 листопада – 24 канал) спокійно", – підсумував глава Дніпропетровської ОВА.



Росіяни атакували Червоногригорівську громаду, коли люди спали / Фото Сергія Резніченка



Вороги пошкодили житлові будинки /Фото Сергія Резніченка



Окупанти атакували Дніпропетровщину артилерією та "Градами" /Фото Сергія Резніченка

ЗСУ успішно знищують ворожі дрони: останні новини

3 листопада Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про збиття 10 дронів-"шахідів". Тоді вони теж намагались атакувати Дніпропетровську область.

Наприкінці жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що протиповітряна оборона України вправно бореться з іранськими дронами-камікадзе, які цинічно використовує Кремль.

Відомо, що вночі ворожі дрони можна збити тільки винищувальною авіацією та силами зенітно-ракетних військ.

Попри складнощі, ЗСУ вже підвищили частину збитих дронів до 85%. За офіційною інформацією, наші військові вже знищили понад 300 "шахідів".

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