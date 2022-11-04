Відповідну інформацію повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. За його даними, приміщення не зруйновані, люди вціліли.

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На Львівщині успішно спрацювала наша ППО

Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе "шахід". Руйнувань та постраждалих в області нема,
– написав Максим Козицький.

За його даними, іранський дрон-камікадзе збило повітряне командування "Захід".

Варто пригадати, що повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 5:08 4 листопада і тривала вона до 5:29. Тобто орієнтовно 20 хвилин. Ймовірно, саме в цей час Росія атакувала Львівську область ворожим дроном.

Скільки "шахідів" ЗСУ знищили вночі

Вранці 4 листопада Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що в ніч проти 4 листопада збили 9 іранських дронів-камікадзе. А саме:

  • 8 баражуючих боєприпасів ліквідувала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід";
  • ще 1 – повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, українська протиповітряна оборона збила 8 "шахідів", які намагались атакувати Нікопольську громаду Дніпропетровської області.

ЗСУ успішно збивають іранські "шахіди"

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