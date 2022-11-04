Відповідну інформацію повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. За його даними, приміщення не зруйновані, люди вціліли.
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На Львівщині успішно спрацювала наша ППО
Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе "шахід". Руйнувань та постраждалих в області нема,
– написав Максим Козицький.
За його даними, іранський дрон-камікадзе збило повітряне командування "Захід".
Варто пригадати, що повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 5:08 4 листопада і тривала вона до 5:29. Тобто орієнтовно 20 хвилин. Ймовірно, саме в цей час Росія атакувала Львівську область ворожим дроном.
Скільки "шахідів" ЗСУ знищили вночі
Вранці 4 листопада Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що в ніч проти 4 листопада збили 9 іранських дронів-камікадзе. А саме:
- 8 баражуючих боєприпасів ліквідувала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід";
- ще 1 – повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.
За словами очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, українська протиповітряна оборона збила 8 "шахідів", які намагались атакувати Нікопольську громаду Дніпропетровської області.
ЗСУ успішно збивають іранські "шахіди"
- У ніч проти 3 листопада на тій же Нікопольщині ЗСУ приземлили аж 10 ворожих дронів.
- За даними речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, станом на кінець жовтня, наша ППО вже ліквідувала понад 300 "шахідів".
- Юрій Ігнат повідомив, що, попри складнощі, наші захисники змогли поступово підвищити частину збитих дронів до 85%.
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