Про це 24 каналу розповів речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов. Раніше повідомлялось про те, що в МЗС прокоментували падіння ракети в Молдові під час останньої масованої атаки по Україні.
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Загроза нових масованих ударів
Юсов зазначив, що Росія, як держава-терорист, визнавши свою поразку на полі бою, справді активно продовжує практику терору мирного населення. Загроза продовження таких атак і терактів існує. Це розуміють Україна, її військово-політичне керівництво й увесь цивілізований світ.
Він продовжує надавати допомогу, тепер уже не лише військову й економічну, а й у сфері енергетичного обладнання. Так, ризики є, попри те, що запаси високоточної зброї в них вичерпуються, але вони методичного намагаються бити у критичну інфраструктуру напередодні зими й опалювального сезону,
– зауважив речник Головного управління розвідки України.
Він додав, що все ж певні запаси ракет у Росії ще є. Крім того, окупанти намагаються закупити й укладають контракти на іранські балістичні ракети. Тож, Путін від своєї терористичної практики не відмовляється.
Юсов попередив про нові масовані атаки: дивіться відео
Іранські дрони й ракети
За словами речника Головного управління розвідки України, зростає кількість збитих шахідів. Україна вчиться мінімізовувати та нейтралізовувати шкоду від цих дронів. Те ж саме буде і з іншими моделями, питання в підсиленні нашої ППО й умілості Повітряних сил.
"Буде проблема, щоб мінімізувати шкоду, але це не та проблема, яка здатна змінити хід війни. Це терористична зброя, спрямована в першу чергу на цивільну інфраструктуру. Військові об'єкти від подібних атак майже не страждають, бо вони найкраще укріплені й захищені. Значить треба посилити цей захист і на всю інфраструктуру України", – наголосив Юсов.
Ракетні обстріли України: останні новини
- Україна навчилась ефективно збивати російські дрони-камікадзе та крилаті ракети. Водночас для ЗСУ незабаром може виникнути загроза від іранських балістичних ракет.
- У розвідці Британії повідомляють, що Росія могла перемістити на території Білорусі свої "Кинджали". Там зафіксували літаки МіГ-31К, які є носіями цих ракет.
- Європейський Союз готовий надати Україні фінансову допомогу для нагальних потреб постачання та забезпечення електроенергією. У ЄС наголосили на важливості підтримувати енергосистему України.