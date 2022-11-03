Про це 24 каналу розповів речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов. Раніше повідомлялось про те, що в МЗС прокоментували падіння ракети в Молдові під час останньої масованої атаки по Україні.

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Загроза нових масованих ударів

Юсов зазначив, що Росія, як держава-терорист, визнавши свою поразку на полі бою, справді активно продовжує практику терору мирного населення. Загроза продовження таких атак і терактів існує. Це розуміють Україна, її військово-політичне керівництво й увесь цивілізований світ.

Він продовжує надавати допомогу, тепер уже не лише військову й економічну, а й у сфері енергетичного обладнання. Так, ризики є, попри те, що запаси високоточної зброї в них вичерпуються, але вони методичного намагаються бити у критичну інфраструктуру напередодні зими й опалювального сезону,

– зауважив речник Головного управління розвідки України.

Він додав, що все ж певні запаси ракет у Росії ще є. Крім того, окупанти намагаються закупити й укладають контракти на іранські балістичні ракети. Тож, Путін від своєї терористичної практики не відмовляється.

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Іранські дрони й ракети

За словами речника Головного управління розвідки України, зростає кількість збитих шахідів. Україна вчиться мінімізовувати та нейтралізовувати шкоду від цих дронів. Те ж саме буде і з іншими моделями, питання в підсиленні нашої ППО й умілості Повітряних сил.

"Буде проблема, щоб мінімізувати шкоду, але це не та проблема, яка здатна змінити хід війни. Це терористична зброя, спрямована в першу чергу на цивільну інфраструктуру. Військові об'єкти від подібних атак майже не страждають, бо вони найкраще укріплені й захищені. Значить треба посилити цей захист і на всю інфраструктуру України", – наголосив Юсов.

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