Во время обращения 4 ноября президент рассказал, что в течение этой недели тяжелые бои сосредоточены на Донбассе, а именно в Бахмуте и Соледаре. Об этом сообщает 24 канал.

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Россия потеряла на Донбассе больше людей, чем в 2 войнах

Владимир Зеленский подчеркнул, что наши защитники и защитницы держат свои позиции. По его словам, под Бахмутом, Соледаром и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потеряла уже столько солдат и боеприпасов, сколько не теряла в двух Чеченских войнах вместе взятых.

Президент отметил достижения воинов

В течение этих суток в большинстве регионов Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу. Есть сбитые шахиды и "Калибры". Он поблагодарил подразделения воздушных сил, которые защитили украинцев в небе, и пехоту и артиллеристов, которые уничтожают российских оккупантов на Юге украинской земли.

Восемь шахидов сбиты подразделением 301-го Никопольского зенитного ракетного полка. Два "Калибра" уничтожены подразделениями воздушных командований "Юг" и "Центр". Я благодарю вас, воины, за этот результат! На юге, как всегда, хорошие достижения у бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Уничтожают технику врага, российскую живую силу. На отлично работают и бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады – очень точно,

– сказал президент.

К слову, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 840 российских военных. По состоянию на утро 4 ноября общие потери России в живой силе с 24 февраля выросли до 74 840.

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