Да, в сети появилось фото из Бахмута. На нем ясно видно, что русские захватчики обстреляли кладбище.
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Не дают покоя даже мертвым
Среди кладбища в Бахмуте виднеется глубокая воронка. Рядом можно увидеть разбитые в результате обстрела надгробия – российские захватчики не дали спокойно отдохнуть даже мертвым украинцам.
Кладбище в Бахмуте / твиттер Saint Javelin
Что сейчас происходит в Бахмуте
- У Бахмута сейчас идут самые ожесточенные бои. Оккупанты не жалеют ни сил, ни резервов, чтобы захватить населенный пункт. Штурмовать Бахмут пытаются вагнеровцы и российские заключенные. Город обстреливают из разных видов вооружения, даже фосфорными снарядами.
- На Бахмутском направлении оккупанты продвигались, но достигнув гипсового карьера и завода "Кнауф", остановиться и даже местами отошли.
- Ежесуточно у Бахмута удается ликвидировать от 70 до 100 врагов. Еще больше раненых.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что наши воины стоят и держат рубежи, несмотря на маневровую войну. Врагу не удается существенный прорыв.
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