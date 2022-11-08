Відповідну інформацію колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів у інтерв'ю 24 каналу. Військовий зазначив, що контрнаступ українського війська почався у вересні 2022 року.

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Ходжес розповів особливості звільнення Криму

Генерал пояснив, що наступ ЗСУ можна розглядати в межах однієї картини, де праве крило контрнаступу – в Херсоні, а ліве – в бік Маріуполя.

Обидві ці лінії націлені зрештою на Крим. Крим – це приз. І я вірю, що Крим визволять до кінця наступного літа (2023 року – 24 канал),

– заявив Бен Ходжес.

Генерал додав, що до того моменту українці будуть відтісняти російські сили та знищувати логістику росіян. Окрім того:

російський флот буде переховуватися навколо Криму, адже боїться наближення українських дронів чи протикорабельних ракет;

в України при цьому навіть немає флоту.

"Тобто це ще раз показує, наскільки все погано для росіян. Це, на мою думку, те, що чекає на нас попереду", – пояснив генерал.

За його даними, критичним в цьому питанні є постачання британцями, американцями та німцями усього потрібного Україні.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з екскомандувачем американської армії у Європі генералом Беном Ходжесом читайте незабаром на сайті 24 каналу.

Прогнози щодо звільнення Криму

У серпні військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко зауважив, що наразі повернути Крим контрнаступом або повітряним чи морським десантом неможливо.

Вже у вересні 2022 року ветеран війн в Афганістані та Іраку Бен Ходжес анонсував, що Крим буде українським вже наступного року.

У той же період Володимир Зеленський розповів, що Україна робить все для повернення Криму. Зусиль докладають Збройні Сили України, наша розвідка та спеціальні служби.

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