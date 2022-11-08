Відповідну інформацію колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів у інтерв'ю 24 каналу. Військовий зазначив, що контрнаступ українського війська почався у вересні 2022 року.
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Ходжес розповів особливості звільнення Криму
Генерал пояснив, що наступ ЗСУ можна розглядати в межах однієї картини, де праве крило контрнаступу – в Херсоні, а ліве – в бік Маріуполя.
Обидві ці лінії націлені зрештою на Крим. Крим – це приз. І я вірю, що Крим визволять до кінця наступного літа (2023 року – 24 канал),
– заявив Бен Ходжес.
Генерал додав, що до того моменту українці будуть відтісняти російські сили та знищувати логістику росіян. Окрім того:
- російський флот буде переховуватися навколо Криму, адже боїться наближення українських дронів чи протикорабельних ракет;
- в України при цьому навіть немає флоту.
"Тобто це ще раз показує, наскільки все погано для росіян. Це, на мою думку, те, що чекає на нас попереду", – пояснив генерал.
За його даними, критичним в цьому питанні є постачання британцями, американцями та німцями усього потрібного Україні.
Прогнози щодо звільнення Криму
- У серпні військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко зауважив, що наразі повернути Крим контрнаступом або повітряним чи морським десантом неможливо.
- Вже у вересні 2022 року ветеран війн в Афганістані та Іраку Бен Ходжес анонсував, що Крим буде українським вже наступного року.
- У той же період Володимир Зеленський розповів, що Україна робить все для повернення Криму. Зусиль докладають Збройні Сили України, наша розвідка та спеціальні служби.
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