Відповідну інформацію колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів у інтерв'ю 24 каналу. Військовий зазначив, що контрнаступ українського війська почався у вересні 2022 року.

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Ходжес розповів особливості звільнення Криму

Генерал пояснив, що наступ ЗСУ можна розглядати в межах однієї картини, де праве крило контрнаступу – в Херсоні, а ліве – в бік Маріуполя.

Обидві ці лінії націлені зрештою на Крим. Крим – це приз. І я вірю, що Крим визволять до кінця наступного літа (2023 року – 24 канал),
– заявив Бен Ходжес.

Генерал додав, що до того моменту українці будуть відтісняти російські сили та знищувати логістику росіян. Окрім того:

  • російський флот буде переховуватися навколо Криму, адже боїться наближення українських дронів чи протикорабельних ракет;
  • в України при цьому навіть немає флоту.

"Тобто це ще раз показує, наскільки все погано для росіян. Це, на мою думку, те, що чекає на нас попереду", – пояснив генерал.

За його даними, критичним в цьому питанні є постачання британцями, американцями та німцями усього потрібного Україні.

Прогнози щодо звільнення Криму

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