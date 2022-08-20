Потрібно збільшувати вогневий вплив на об'єкти окупантів в Криму

Про це 24 каналу розказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він зауважив, що наразі повернути тимчасово окуповану територію Криму контрнаступальними діями або повітряним чи морським десантом неможливо.

Зверніть увагу росіяни помітно посилюють заходи безпеки в Криму – бояться за свій тил, – ISW

"Ця місія буде мати якийсь сценарій для самогубств, так само як було з островом Зміїний, де постійно висаджувалися російські окупанти і їх там знищували. Тому це нереалістично", – пояснив Коваленко.

Він вважає, що більш реалістичними є поступові дії:

здійснення вогневого тиску на найбільш важливі логістичні та не тільки логістичні об'єкти військової інфраструктури російської армії у Криму,

звільнення лівобережної частини Херсонської та Запорізької областей для того, щоб максимально збільшити цей вогневий тиск,

знищення логістичної артерії – керченського мосту.

А вже тоді, коли територія Криму буде фактично заблокована – кримський міст пошкоджено або знищено, а ЗСУ будуть на материковій частині України на кордоні з півостровом, тоді можна починати комбіновані дії щодо повної деокупації. Насамперед мова йде про збільшення вогневого тиску на позиції російських окупантів, тобто "бавовни" буде в рази більше.

Крім того, до силового тиску можна буде під'єднувати режим дипломатії у форматі ультиматумів. Мовляв, поки у вас ще є така можливість, залишайте тимчасово окуповану територію Криму, тому що це буде другий Зміїний.

Так, воно займе більше часу, але так чи інакше вони зроблять "жест доброї волі",

– підсумував Коваленко.

Коваленко розповів реалістичний сценарій деокупації Криму: дивіться відео

Масові вибухи у Криму: що відомо