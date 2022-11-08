Після того як "рускій мір" прийшов на Кримський півострів жити на цих теренах стало просто неможливо. Замість злагоди та добуту в Севастополі останнім часом процвітає лише "бавовна", хоча уже листопад та відчутне похолодання.

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У небі над Севастополем – стовп диму

Про "тривожний ранок" та вибухи на півострові першими написали місцеві телеграм-канали. Окрім того, відео, на якому видно дим у небі Севастополя опублікував активіст та блогер Сергій Стерненко.

Повідомляється, що інцидент стався близько 09:00 за місцевим часом. Куди та звідки летіла повітряна ціль – невідомо. Однак окупаційна влада повідомила, що, за попередньою інформацією, росіяни збили безпілотник над акваторією Чорного моря.

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Вочевидь, окупантам вдалось уникнути прильоту, використавши системи протиповітряної оборони. Однак дедалі важче загарбникам боротися з вибухами, уникати візитів "Бавовнятка" та вдало використовувати ППО для своїх цілей.

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В акваторії Чорного моря 7 листопада загарбники помітили американський безпілотник RQ-4 Global Hawk, через це в них розпочалась істерика. Насправді щоб уникнути стресу та не бачити американських літальних апаратів над півострова, росіянам потрібно зробити одну дуже важливу річ – забратися геть з українських територій, зокрема з Криму. Ось так просто інколи вирішуються проблеми.

Не передати словами, як окупанти бояться чергової бавовни в Криму та повторних вибухів на аеродромі Саки півострова. Через це вони перестали навіть тримати боєприпаси біля літаків, але знову ж таки – могли б не ускладнювати собі життя та вчинити "жест доброї волі".

Слід згадати також про Кримський міст. Його окупаційна влада обіцяла відремонтувати до грудня цього року після жовтневих вибухів. Однак все йде не за планом. Переправу знову довелось закрити – автомобілі не матимуть змоги їздити по Керченському мосту.

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