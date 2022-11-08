Після того як "рускій мір" прийшов на Кримський півострів жити на цих теренах стало просто неможливо. Замість злагоди та добуту в Севастополі останнім часом процвітає лише "бавовна", хоча уже листопад та відчутне похолодання.
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У небі над Севастополем – стовп диму
Про "тривожний ранок" та вибухи на півострові першими написали місцеві телеграм-канали. Окрім того, відео, на якому видно дим у небі Севастополя опублікував активіст та блогер Сергій Стерненко.
Повідомляється, що інцидент стався близько 09:00 за місцевим часом. Куди та звідки летіла повітряна ціль – невідомо. Однак окупаційна влада повідомила, що, за попередньою інформацією, росіяни збили безпілотник над акваторією Чорного моря.
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Вочевидь, окупантам вдалось уникнути прильоту, використавши системи протиповітряної оборони. Однак дедалі важче загарбникам боротися з вибухами, уникати візитів "Бавовнятка" та вдало використовувати ППО для своїх цілей.
Проблеми росіян в Криму: актуальна інформація
- В акваторії Чорного моря 7 листопада загарбники помітили американський безпілотник RQ-4 Global Hawk, через це в них розпочалась істерика. Насправді щоб уникнути стресу та не бачити американських літальних апаратів над півострова, росіянам потрібно зробити одну дуже важливу річ – забратися геть з українських територій, зокрема з Криму. Ось так просто інколи вирішуються проблеми.
- Не передати словами, як окупанти бояться чергової бавовни в Криму та повторних вибухів на аеродромі Саки півострова. Через це вони перестали навіть тримати боєприпаси біля літаків, але знову ж таки – могли б не ускладнювати собі життя та вчинити "жест доброї волі".
- Слід згадати також про Кримський міст. Його окупаційна влада обіцяла відремонтувати до грудня цього року після жовтневих вибухів. Однак все йде не за планом. Переправу знову довелось закрити – автомобілі не матимуть змоги їздити по Керченському мосту.
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