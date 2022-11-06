Кримський міст закриють для проїзду 8 листопада. Символічно, адже саме цього дня мине рівно місяць від тих вибухів на мосту. Про закриття мосту повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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У Кремлі заявляють про ремонти мосту, але прогресу не видно

Так зване міністерство транспорту Росії оголосило про закриття Кримського мосту на 13 годин – з 03:00 до 15:00 8 листопада за київським часом. Причина – нібито ремонт.

Та тільки от біда – ремонт іде в такому темпі, що відновлення мосту до грудня звучить нереалістично. Варто відзначити, що після вибухів 8 жовтня на мосту заборонений проїзд фур і вантажівок. Основний маршрут для них до тимчасово окупованого Криму – паромні переправи.

Вибухи на Кримському мосту: головне

Зранку 8 жовтня пролунали потужні вибухи на Кримському мосту. Російський диктатор Путін назвав вибух "терактом", а в Росії почали "розслідування", у якому заявили, що за вибухами стоять українські спецслужби та завербовані громадяни Росії.

Через 2 дні Росія почала завдавати масованих ракетних ударів по енергооб'єктах України, заявляючи, що це нібито помста за вибухи на мосту. Однак за даними Головного управління розвідки Міноборони України, росіяни понад тиждень готували масовану атаку – тобто ще до вибухів на Кримському мосту.

Тут варто відзначити, що заяви про "теракт" і про "помсту" не варті нічого, адже Кримський міст є законною ціллю для Збройних Сил України, що визнають й іноземні партнери. Переправа побудована незаконно і сполучає Росію з тимчасово окупованим Кримом.

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