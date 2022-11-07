У СНТ "Сапун-гора" на Кримському півострові ввечері 6 листопада було тривожно. Місцеві телеграм-канали повідомили про те, що підірвався приватний будинок.
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Під завалами знайшли жінку
У Севастополі після газового "хлопка" майже вщент зруйнувалася будівля. Ситуацію прокоментували в так званому міністерстві надзвичайних ситуацій ворога.
В результаті розгерметизації системи газопроводу стався вибух газоповітряної суміші. Через це трапився частковий обвал приватного садового будинку. Пожежі немає. Проводиться розбір конструкцій,
– написали у ворожому відомстві.
Через "бавовну" постраждала жінка, яка були в момент вибухи в будинку. Наразі вона госпіталізована, та медики надають їй допомогу. Повідомляється, що інцидент стався близько 18:40, 6 жовтня.
Момент газового "хлопка" в Севастополі: дивіться відео з відкритих джерел
Проблеми росіян у Криму: актуальна інформація
- Російська влада обіцяє до грудня відновити Керченський міст, який постраждав після вибухів на початку жовтня. Однак ремонтним роботам немає кінця-краю, тому Кремль вирішив знову закрили Кримську переправу для автомобілів та автобусів.
- Окрім того, нещодавно на горі Ай-Петрі спалахнуло кафе. Невідомо, що стало причиною пожежі, однак вогонь поширився площею понад 1000 квадратних метрів, та до ліквідації полум'я окупанти змушені були залучили декілька бригад рятувальників.
- Також вартує згадати про масштабну "бавовну", яка розцвіла на ворожих територіях наприкінці жовтня. До речі, у Пентагоні Сполучених Штатів прокоментували причетність до інциденту.
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