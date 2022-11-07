У СНТ "Сапун-гора" на Кримському півострові ввечері 6 листопада було тривожно. Місцеві телеграм-канали повідомили про те, що підірвався приватний будинок.

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Під завалами знайшли жінку

У Севастополі після газового "хлопка" майже вщент зруйнувалася будівля. Ситуацію прокоментували в так званому міністерстві надзвичайних ситуацій ворога.

В результаті розгерметизації системи газопроводу стався вибух газоповітряної суміші. Через це трапився частковий обвал приватного садового будинку. Пожежі немає. Проводиться розбір конструкцій,

– написали у ворожому відомстві.

Через "бавовну" постраждала жінка, яка були в момент вибухи в будинку. Наразі вона госпіталізована, та медики надають їй допомогу. Повідомляється, що інцидент стався близько 18:40, 6 жовтня.

Момент газового "хлопка" в Севастополі: дивіться відео з відкритих джерел

Проблеми росіян у Криму: актуальна інформація

Російська влада обіцяє до грудня відновити Керченський міст, який постраждав після вибухів на початку жовтня. Однак ремонтним роботам немає кінця-краю, тому Кремль вирішив знову закрили Кримську переправу для автомобілів та автобусів.

Окрім того, нещодавно на горі Ай-Петрі спалахнуло кафе. Невідомо, що стало причиною пожежі, однак вогонь поширився площею понад 1000 квадратних метрів, та до ліквідації полум'я окупанти змушені були залучили декілька бригад рятувальників.

Також вартує згадати про масштабну "бавовну", яка розцвіла на ворожих територіях наприкінці жовтня. До речі, у Пентагоні Сполучених Штатів прокоментували причетність до інциденту.

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