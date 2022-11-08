Соответствующую информацию бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в интервью 24 каналу. Военный отметил, что контрнаступление украинской армии началось в сентябре 2022 года.

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Ходжес рассказал особенности освобождения Крыма

Генерал рассказал, что наступление ВСУ можно рассматривать в пределах одной картины, где правое крыло контрнаступления – в Херсоне, а левое – в сторону Мариуполя.

Обе эти линии нацелены в конце концов на Крым. Крым – это приз. И я верю, что Крым освободят до конца следующего лета (2023 года – 24 канал),

– заявил Бен Ходжес.

Генерал добавил, что к этому моменту украинцы будут оттеснять российские силы и уничтожать логистику россиян. Кроме того:

российский флот будет скрываться вокруг Крыма, ведь боится приближения украинских дронов или противокорабельных ракет;

у Украины при этом даже нет флота.

"То есть это еще раз показывает, насколько все плохо для россиян. Это, по моему мнению, то, что ждет нас впереди", – объяснил генерал.

По его данным, критическим в этом вопросе является снабжение британцами, американцами и немцами всего нужного Украине.

Обратите внимание! Полное интервью с экс-командующим американской армией в Европе генералом Беном Ходжесом читайте вскоре на сайте 24 канала.

Прогнозы по освобождению Крыма

В августе военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отметил, что в настоящее время вернуть Крым контрнаступлением, или воздушным или морским десантом невозможно.

Уже в сентябре 2022 года ветеран войн в Афганистане и Ираке Бен Ходжес анонсировал, что Крым будет украинским в следующем году.

В тот же период Владимир Зеленский рассказал, что Украина делает все для возвращения в Крым. Усилия прилагают Вооруженные Силы Украины, наша разведка и специальные службы.

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