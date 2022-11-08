Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю 24 каналу поділився думками щодо майбутнього Росії після того, як Україна переможе у війні.

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Розвал Росії може початися у Чечні

Бен Ходжес припускає, що Росія може розвалитися, внаслідок чого на її території з'являться нові держави. За словами генерала, початок розвалу Росії може розпочатися з Чечні.

Є можливість розвалу Російської Федерації. Ми можемо побачити початок цього – в Чечні, Дагестані та інших етнічно однорідних регіонах,

– сказав він.

Колишній командувач американської армії у Європі додав, що в таких регіонах Росії побачать, що російської армії більше немає, "і це їхній шанс відколотися".

Водночас Бен Ходжес висловив занепокоєння через те, в чиїх руках опиниться ядерна зброя, яку має Росія.

"Ми занепокоєні тим, в чиї руки потрапить ядерна зброя. Будуть біженці, ось про це треба думати", – резюмував він.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з екскомандувачем американської армії у Європі генералом Беном Ходжесом читайте незабаром на сайті 24 каналу.

Україна може звільнити свої землі військовим шляхом

Донедавна серед країн Заходу не було чіткого бачення, що вважати перемогою України – припинення вогню, вихід на кордони 24 лютого чи 1991 року.

Навесні президент Франції Еммануель Макрон навіть зробив резонансну заяву, що потрібно зберегти обличчя Путіну. У відповідь Володимир Зеленський сказав, що не потрібно шукати вихід для Росії, яка опинилася в ізоляції.

Західні партнери все більше надають Україні зброї, щоб та могла звільнити свої землі від росіян. На саміті Кримської платформи, яка відбулася влітку, формально пролунало, що Україна може звільнити Крим військовим шляхом.

Нещодавно ЗМІ навели 6 варіантів подальшого перебігу подій в Україні. Один з варіантів – перемога України.

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