Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес в интервью 24 каналу поделился мнениями о будущем России после того, как Украина победит в войне.

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Развал России может начаться в Чечне

Бен Ходжес предполагает, что Россия может развалиться, в результате чего на ее территории появятся новые государства. По словам генерала, развал России может начаться с Чечни.

Есть возможность развала Российской Федерации. Мы можем увидеть начало этого – в Чечне, Дагестане и других этнически однородных регионах,

– сказал он.

Бывший командующий американской армией в Европе добавил, что в таких регионах России увидят, что российской армии больше нет, "и это их шанс отколоться".

В то же время Бен Ходжес выразил обеспокоенность тем, в чьих руках окажется ядерное оружие, которое есть у России.

"Мы обеспокоены тем, в чьи руки попадет ядерное оружие. Будут беженцы, вот об этом нужно думать", – резюмировал он.

Обратите внимание! Полное интервью с экс-командующим американской армией в Европе генералом Беном Ходжесом читайте вскоре на сайте 24 канала.

Украина может освободить свои земли военным путем

До недавнего времени среди стран Запада не было четкого видения, что именно считать победой Украины – прекращение огня, выход на границы 24 февраля или 1991 года.

Весной президент Франции Эмманюэль Макрон даже сделал резонансное заявление о том, что нужно сохранить лицо Путину. В ответ Владимир Зеленский сказал, что не нужно искать выход для России, оказавшейся в изоляции.

Западные партнеры все больше предоставляют Украине оружие, чтобы она могла освободить свои земли от россиян. На состоявшемся летом саммите Крымской платформы формально прозвучало, что Украина может освободить Крым военным путем.

Недавно СМИ привели 6 вариантов дальнейшего хода событий в Украине. Один из них – победа Украины.

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