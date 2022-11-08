Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес в интервью 24 каналу поделился мнениями о будущем России после того, как Украина победит в войне.

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Развал России может начаться в Чечне

Бен Ходжес предполагает, что Россия может развалиться, в результате чего на ее территории появятся новые государства. По словам генерала, развал России может начаться с Чечни.

Есть возможность развала Российской Федерации. Мы можем увидеть начало этого – в Чечне, Дагестане и других этнически однородных регионах,
– сказал он.

Бывший командующий американской армией в Европе добавил, что в таких регионах России увидят, что российской армии больше нет, "и это их шанс отколоться".

В то же время Бен Ходжес выразил обеспокоенность тем, в чьих руках окажется ядерное оружие, которое есть у России.

"Мы обеспокоены тем, в чьи руки попадет ядерное оружие. Будут беженцы, вот об этом нужно думать", – резюмировал он.

Украина может освободить свои земли военным путем

  • До недавнего времени среди стран Запада не было четкого видения, что именно считать победой Украины – прекращение огня, выход на границы 24 февраля или 1991 года.
  • Весной президент Франции Эмманюэль Макрон даже сделал резонансное заявление о том, что нужно сохранить лицо Путину. В ответ Владимир Зеленский сказал, что не нужно искать выход для России, оказавшейся в изоляции.
  • Западные партнеры все больше предоставляют Украине оружие, чтобы она могла освободить свои земли от россиян. На состоявшемся летом саммите Крымской платформы формально прозвучало, что Украина может освободить Крым военным путем.
  • Недавно СМИ привели 6 вариантов дальнейшего хода событий в Украине. Один из них – победа Украины.

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