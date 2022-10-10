Об этом глава государства заявил в вечернем обращении, сообщает 24 канал. Владимир Зеленский подчеркнул, что террор России –это отказ от переговоров. За свои действия Кремль должен быть наказан.

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Россию нужно признать страной-террористом

Президент подчеркнул, что Украина сможет вернуть все свои территории. Для этого нужно сохранить единство мира и наказать Россию за ее действия, чтобы они не распространялись на другие страны.

Украина победит в этой войне. Мы можем освободить все наши земли и можем поставить на место государство-террориста. Россия должна быть наказана за террор. Только это гарантирует, что противостояние не разрастется до еще большего масштаба и не переброситься на другие страны,

– подчеркнул президент.

Поскольку террор России означает отказ от переговоров, Зеленский отметил также необходимость признания агрессора страной-террористом и ограничения любых экономических связей с Москвой.

"Нужно четкое осуждение на всех уровнях каждого экскалационного шага России – от террористических ударов до преступной попытки аннексии нашей территории. Соответствующая резолюция будет рассматриваться на днях Генеральной Ассамблеей ООН. Мы увидим по голосованию, кто и как относится к террористам на самом деле", – подчеркнул президент.

Также Владимир Зеленский обратил внимание на необходимость предоставления Украине достаточного количества систем ПВО как можно скорее. Глава государства назвал переговоры об увеличении оборонной, финансовой и политической поддержки Украины единственными возможными переговорами для достижения мира.

Обратите внимание! После объявления Россией аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей СНБО принял решение о невозможности проведения переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее решение утвердил Владимир Зеленский. Президент ранее заявлял, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но будет проводить их только с другим руководством, а не действующим.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео