Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні, повідомляє 24 канал. Володимир Зеленський наголосив, що терор Росії є відмовою від перемовин. За свої дії Кремль має бути покараним.

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Росію потрібно визнати країною-терористом

Президент наголосив, що Україна зможе повернути усі свої території. Для цього потрібно зберегти єдність світу та покарати Росію за її дії, аби вони не поширювалися на інші країни.

Україна переможе в цій війні. Ми можемо звільнити всю нашу землю і можемо поставити на місце державу-терориста. Росія має бути покарана за терор. Тільки це гарантує, що протистояння не розростеться до ще більшого масштабу й не перекинеться на інші країни,

– підкреслив президент.

Позаяк терор Росії означає відмову від перемовин, Зеленський наголосив також на необхідності визнання агресорки країною-терористом та обмеження будь-яких економічних зв'язків з Москвою.

"Потрібне чітке засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії – від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідна резолюція днями розглядатиметься Генеральною Асамблеєю ООН. Ми побачимо по голосуванню, хто і як ставиться до терористів насправді", – наголосив президент.

Також Володимир Зеленський звернув увагу на необхідність надання Україні достатньої кількості систем ППО якнайшвидше. Глава держави назвав переговори про збільшення оборонної, фінансової та політичної підтримки України єдиними можливими перемовинами для досягнення миру.

Зверніть увагу! Після оголошення Росією анексії тимчасово окупованих території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей РНБО ухвалила рішення про неможливість проведення переговорів з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Відповідне рішення затвердив Володимир Зеленський. Президент раніше заявляв, що Україна не відмовляється від перемовин з Росією, але проводитиме їх лише з іншим керівництвом, а не чинним.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео