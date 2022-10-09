Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що адресує звернення тим у світі, хто піддається російським маніпуляціям про переговори – мовляв, лише вони здатні завершити цю жорстоку терористичну війну окупантів.

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Зеленський розповів про російські удари по Запоріжжю

Президент зазначив, що очевидно, що країна-терористка не хоче миру. Це вона доводить щодня і щоночі.

Запоріжжя. Одне з українських міст, проти якого Росія спрямовує свій ракетний терор. Цієї ночі внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей. На жаль, ця кількість може зрости. Розбір завалів досі триває,

– розповів Зеленський.

Внаслідок цієї атаки поранень зазнали понад 70 мирних жителів, серед яких 11 дітей. Усім постраждалим надають належну допомогу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

За словами Зеленського, сотні сімей залишилися без житла. Від удару важкої протикорабельної ракети Х-22 по звичайному 9-поверховому житловому будинку зруйнувався цілий під'їзд – з першого по шостий поверх.

"Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б'ють. Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня, за час із третього жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людей", – наголосив глава держави.

Він додав, що цього тижня також були удари по Харкову, містах Донбасу та інших населених пунктах України.

"Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари. Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі нашої держави, по цивільних людях. Коли хтось хоче переговорів – він такого не робить. А коли хтось терорист – він робить саме так", – підсумував президент.

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Коротко про російські удари по Запоріжжю

Вночі 9 жовтня Повітряні сили ЗСУ виявили 6 бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань, та 7 Су-35 – з аеродрому Маринівка, Ростовської області.

Окупанти завдали удару по Запоріжжю, випустивши з Ту-22М3 4 крилаті ракети Х-22 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із Су-35. Окрім того, загарбники випустили 16 ракет із ЗРК С-300.

Також російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня. Відомо, що внаслідок атаки по житлових будинках загинули 20 мирних жителів.

Крім того, 30 вересня росіяни завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на Запоріжжі. Унаслідок теракту загинули 32 людини.

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