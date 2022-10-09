Про це 24 каналу розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Він вважає, що, обстрілюючи місто, російські окупанти намагаються насамперед залякати людей.
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Що відомо про обстріли Запоріжжя
Старух зазначив, що внаслідок удару окупантів наразі загинуло 13 людей. Ця цифра, ймовірно, зростатиме, оскільки дев'ятиповерховий будинок панельний і досить нестабільний. Ще 60 людей госпіталізовані до лікарні з пораненнями різного ступеня важкості.
Величезна кількість поранених. Тому що люди спали, 2 година ночі,
– сказав очільник Запорізької ОВА.
Він розповів, що першого удару було завдано 8 жовтня о 22 годині. Окупанти випустили по місту ракету "Іскандер" касетного типу, внаслідок чого загинула людина та декілька отримали поранення.
Всі масові прильоти вночі були з літаків. Зі стратегічних – це Ту-22. І з тактичних – це Су-35,
– повідомив Старух.
За його словами, одну ракету вдалося збити нашій ППО, але решта влучили у житлові об'єкти. Зруйновані кілька будинків у приватному секторі та багатоповерхівка. Сотні людей залишилися без даху над головою.
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Чому активізувалися удари окупантів по Запоріжжю
Він зауважив, що Запоріжжя було завжди під ворожими обстрілами. Також постійних атак з боку російських загарбників зазнають Гуляйполе, Оріхів, Комишуваха.
Запоріжжя отримувало свою частину злочинної діяльності окупанта. Але більшість "приходів" були на території об'єктів інфраструктури. І лише з минулої п'ятниці, коли вдарили по гуманітарній колоні, вони почали цілеспрямовано бити по цивільних об'єктах,
– заявив він.
Очільник Запорізької ОВА вважає, що так окупанти намагаються насамперед залякати людей. До того ж вони заявили, що нібито не визначили межі псевдореспубліки і збиралися консультуватися з населенням.
Мабуть, так консультуються з населенням. Як можна проаналізувати логіку людей, які несповна розуму!?,
– зауважив Старух.
За його словами, неможливо сказати, чим керуються окупантами, обстрілюючи цивільне населення та житлові квартали. До того ж ракети є керованими, тому росіяни чітко бачать, куди вони летять.
Очільник Запорізької ОВА додав, що люди розуміють, що ситуація ускладнюється, тому виїжджають із міста. Інші регіони України, де більш спокійно, приймають їх у себе.
Обстріли Запоріжжя: що відомо
- Росіяни не припиняють обстрілювати мирні українські міста. Зокрема, ввечері 8 жовтня вони вкотре запустили ракети по Запоріжжю.
- У ніч проти 9 жовтня російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередніми даними, атака забрала життя 17 людей.
- У результаті ракетного удару зруйновано під'їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 8 поверх і приватні домоволодіння в Запоріжжі.