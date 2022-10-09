У ніч на 9 жовтня російські війська знову завдали терористичного ракетного обстрілу по мирному населенню Запоріжжя. Як зауважив президент, ці люди просто спали й ні на кого не нападали.

До теми Росіяни вдарили багатьма ракетами по Запоріжжю: все, що відомо про атаку

Зеленський нагадав, що проти нас воюють терористи

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя зруйновані житлові та приватні будинки. На жаль, є загиблі. Фактично цих людей вбили російські військові.

Україна ніколи не хотіла цієї війни. Україна не робила нічого, щоб її спровокувати. Ми маємо справу з державою, яка не хоче миру. З державою-терористом,

– написав Зеленський.

Наслідки обстрілу Запоріжжя: фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Що відомо про обстріл Запоріжжя