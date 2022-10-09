У ніч на 9 жовтня російські війська знову завдали терористичного ракетного обстрілу по мирному населенню Запоріжжя. Як зауважив президент, ці люди просто спали й ні на кого не нападали.
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Зеленський нагадав, що проти нас воюють терористи
Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя зруйновані житлові та приватні будинки. На жаль, є загиблі. Фактично цих людей вбили російські військові.
Україна ніколи не хотіла цієї війни. Україна не робила нічого, щоб її спровокувати. Ми маємо справу з державою, яка не хоче миру. З державою-терористом,
– написав Зеленський.
Наслідки обстрілу Запоріжжя: фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського
Що відомо про обстріл Запоріжжя
- Близько 2 ночі 9 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів міста.
- Наразі відомо про 12 загиблих. За останніми даними, до лікарень госпіталізували 49 постраждалих, з них 6 дітей. Під завалами можуть ще перебувати люди – на місцях подій триває рятувальна операція.
- Останнім часом окупанти тероризують Запоріжжя та обстрілюють місто щодня. Нагадаємо, що напередодні, 6 жовтня, росіяни випустили по місту 7 ракет, тоді загинули 19 людей.