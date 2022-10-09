В ночь на 9 октября российские войска вновь нанесли террористический ракетный обстрел по мирному населению Запорожья. Как заметил президент, эти люди просто спали и ни на кого не нападали.
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Зеленский напомнил, что против нас воюют террористы
В результате ракетных обстрелов Запорожья разрушены жилые и частные дома. К сожалению, есть погибшие. Фактически этих людей убили российские военные.
Украина никогда не желала этой войны. Украина ничего не делала, чтобы ее спровоцировать. Мы имеем дело с государством, не желающим мира. С государством-террористом,
– написал Зеленский.
Последствия обстрела Запорожья: фото из телеграм-канала Владимира Зеленского
Что известно об обстреле Запорожья
- Около 2 ночи 9 октября россияне выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов города.
- Пока известно о 12 погибших. По последним данным, в больницы госпитализировали 49 пострадавших, из них 6 детей. Под завалами могут находиться еще люди – на местах событий продолжается спасательная операция.
- В последнее время оккупанты терроризируют Запорожье и обстреливают город каждый день. Напомним, что накануне, 6 октября, россияне выпустили по городу 7 ракет, погибли 19 человек.