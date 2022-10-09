В ночь на 9 октября российские войска вновь нанесли террористический ракетный обстрел по мирному населению Запорожья. Как заметил президент, эти люди просто спали и ни на кого не нападали.

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Зеленский напомнил, что против нас воюют террористы

В результате ракетных обстрелов Запорожья разрушены жилые и частные дома. К сожалению, есть погибшие. Фактически этих людей убили российские военные.

Украина никогда не желала этой войны. Украина ничего не делала, чтобы ее спровоцировать. Мы имеем дело с государством, не желающим мира. С государством-террористом,

– написал Зеленский.

Последствия обстрела Запорожья: фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

Что известно об обстреле Запорожья