В сети появилось сообщение, что россияне якобы взорвали Антоновский мост через реку Днепр, пишет 24 канал . Пропагандисты заявляют, что в результате взрыва мост разрушен до основания.
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В ВСУ не подтвердили взрывы на Антоновском мосту
Какой-либо официальной информации со стороны России о взрывах на Антоновском мосту нет. Следует отметить, что в результате огневого контроля ВСУ мост уже длительное время не пригоден для переправы.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала информацию о якобы взрывах на Антоновском мосту. Она подчеркнула, что ВСУ не могут раскрывать детали военной операции.
Условия военной спецоперации мы не можем озвучивать. Это все-таки в рамках проведения нашего огневого контроля и соответственно их противодействия,
– сказала Гуменюк.
Вместе с тем, спикер ОК "Юг" подчеркнула, что россияне могут создавать соответствующую картинку. Гуменюк не подтвердила взрывы на Антоновском мосту.
"Они, конечно, пытаются создать определенную картинку, в частности могут позволять себе подобные случаи. Пока мы не можем подтверждать эту информацию, потому что продолжается операция", – резюмировала она.
ВСУ продвигаются в Херсонской области: что известно
- После того, как 9 ноября россияне сообщили, что якобы вынужденно покидают Херсон, ВСУ начали стремительно освобождать населенные пункты в Херсонской области.
- В частности, только в течение 9 ноября по направлениям Петропавловка – Новорайск и Первомайское – Херсон ВСУ продвинулись по 7 километров и взяли под контроль по 6 населенных пунктов.
- С 1 октября, по словам Валерия Залужного, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 квадратных километров.
- Продвижение защитников Украины продолжается, но медленно из-за минирования россиянами территории и особенностей ландшафта.
- Утром 11 ноября Генеральный штаб ВСУ подтвердил деоккупацию 12 поселков в Херсонской области, среди них Пятихатки, Дудчаны, Бобровый Кут.
- Российские военные отступают на левый берег Днепра, где подготовят оборонительные позиции. При этом оккупанты минируют оккупированные города и поселки, которые покидают, а также взрывают мосты.
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