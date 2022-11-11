У мережі з'явилося повідомлення, що росіяни нібито підірвали Антонівський міст через річку Дніпро, пише 24 канал. Пропагандисти заявляють, що внаслідок вибуху міст зруйнований вщент.

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У ЗСУ не підтвердили вибухи на Антонівському мосту

Якоїсь офіційної інформації з боку Росії про вибухи на Антонівському мосту немає. Слід зазначити, що внаслідок вогневого контролю ЗСУ міст вже тривалий час не був придатний для переправи.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала інформацію про буцімто вибухи на Антонівському мосту. Вона наголосила, що ЗСУ не можуть розкривати деталі військової операції.

Умови військової спецоперації ми не можемо проголошувати. Це все ж таки в рамках проведення нашого вогневого контролю і відповідно їхньої протидії,

– сказала Гуменюк.

Разом з тим, речниця ОК "Південь" підкреслила, що росіяни можуть створювати відповідну картинку. Гуменюк не підтвердила вибухи на Антонівському мосту.

"Вони звісно намагаються створити певну картинку, зокрема можуть дозволяти собі подібні випадки. Наразі ми не можемо підтверджувати цю інформацію, тому що продовжується операція", – резюмувала вона.

ЗСУ просуваються на Херсонщині: що відомо

Після того, як 9 листопада росіяни повідомили, що буцімто вимушено залишають Херсон, ЗСУ почали стрімко звільняти населені пункти на Херсонщині.

Зокрема, тільки протягом 9 листопада на напрямках Петропавлівка – Новорайськ і Первомайське – Херсон ЗСУ просунулись по 7 кілометрів і взяли під контроль по 6 населених пунктів.

З 1 жовтня, за словами Валерія Залужного, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 квадратних кілометрів.

Просування захисників України триває, але повільно через мінування росіянами території та особливості ландшафту.

Зранку 11 листопада Генеральний штаб ЗСУ підтвердив деокупацію 12 селищ на Херсонщині, серед них П'ятихатки, Дудчани, Бобровий Кут.

Російські військові відступають на лівий берег Дніпра, де підготувати собі оборонні позиції. При цьому окупанти мінують окуповані міста та селища, які покидають, а також підривають мости.

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