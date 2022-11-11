Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону про ситуацію в Херсонській області.

Увага Росіяни екстрено втікають з Херсонщини й збільшили кількість "Калібрів" у морі, – ОК "Південь"

Через замінування багатьох ділянок місцевості, доріг ми рухаємося обережно, але впевнено,

– зазначила Гуменюк.

Вона також нагадала, що військова операція вимагає інформаційної тиші.

Окупанти б'ються за човни, щоб втекти на правий берег Дніпра

Гуменюк також розповіла, що росіяни активно рухаються до правого берега і збираються там, щоби переправитися через Дніпро на будь-яких доступних плавзасобах.

Просто напередодні вони дуже ретельно їх знищували – підривали, розстрілювали та просто розбивали підручними засобами, але зараз намагаються використати навіть найменші. Там за них і бійки, і сутички в них трапляються,

– розповіла речниця.

Зауважимо, що раніше в оперативному командуванні Південь повідомляли, що російські окупанти "екстрено пакуються в плавзасоби, які здаються придатними до переправлення", і намагаються втекти через Дніпро.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко публікував відео, де по всій береговій лінії Херсону чуються моторні човни.

Яка ситуація на Півдні

Росія вивела в Чорне море два ракетоносці з 16 "Калібрами". В ОК "Південь" повідомили, що певним чином ворог натякає, що готовий помститися за "незручні складні рішення" по Херсонщині, до яких він був доведений.

Україна веде ініціативу у війні з Росією й готується до великої перемоги в Херсоні. В ISW зазначили, що попри це активність бойових дій на Півдні ще буде, зокрема на Бахмутському напрямку. Водночас перемога на Херсонщині не стане останньою великою перемогою ЗСУ.

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