Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона о ситуации в Херсонской области.

Внимание Россияне экстренно бегут с Херсонщины и увеличили количество "Калибров" в море, – ОК "Юг"

Из-за заминирования многих участков местности, дорог мы двигаемся осторожно, но уверенно,

– отметила Гуменюк.

Она также напомнила, что военная операция требует информационной тишины.

Оккупанты бьются за лодки, чтобы сбежать на правый берег Днепра

Гуменюк также рассказала, что россияне активно двигаются к правому берегу и собираются там, чтобы переправиться через Днепр на любых доступных плавсредствах.

Просто накануне они очень тщательно их уничтожали – подрывали, расстреливали и просто разбивали подручными средствами, но сейчас пытаются использовать даже самые маленькие. Там за них и драки, и стычки у них случаются,

– рассказала спикер.

Заметим, что ранее в оперативном командовании Юг сообщали, что российские оккупанты "экстрено упаковываются в плавсредства, которые кажутся пригодными к переправке", и пытаются сбежать через Днепр.

Херсонский журналист Константин Рыженко публиковал видео, где по всей береговой линии Херсона слышны моторные лодки.

Какая ситуация на Юге

Россия вывела в Черное море два ракетоносца с 16 "Калибрами". В ОК "Юг" сообщили, что враг намекает, что готов отомстить за "неудобные сложные решения" по Херсонщине, до которых он был доведен.

Украина ведет инициативу в войне с Россией и готовится к большой победе в Херсоне. В ISW отметили, что, несмотря на это, активность боевых действий на Юге еще будет, в частности на Бахмутском направлении. В то же время, победа на Херсонщине не станет последней большой победой ВСУ.

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