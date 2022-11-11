Так считают аналитики Института изучения войны ISW. Там также подчеркнули, что большая победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней для Украины.

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Активные бои будут продолжаться

Отмечают, что на Южном направлении будут продолжаться бои: в частности, в Бахмуте Донецкой области (единственное место, где российские войска все еще пытаются серьезно наступать);

И на севере Луганской области, поскольку украинские силы продолжают контрнаступательные действия.

Российские чиновники заняты тем, что пытаются подготовить 120 тысяч призывников к отправке на передовую весной.

Украинские силы, вероятно, стремятся освободить как можно больше оккупированных территорий до того, как прибудет российское подкрепление,
– отметили аналитики.

Украина не питает иллюзий относительно врага

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с российскими военными, пока не будут выполнены условия, в частности:

  • восстановление территориальной целостности Украины,
  • преследование российских военных преступников,
  • выплата репараций,
  • надлежащих гарантий, что Россия больше не вторгнется в Украину.

В ISW отметили, что прекращение огня зимой пойдет только на пользу российским войскам, которые воспользуются этой возможностью, чтобы укрепить свою шаткую оборону.

И продолжить свою геноцидную кампанию по искоренению украинской идентичности в оккупированных частях Украины,
– подчеркнули аналитики.

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