По словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, за прошедшие сутки ВСУ имеют значительные успехи на направлениях Петропавловка-Новорайск и Первомайское-Херсон.

Почти вся Николаевская область освобождена от оккупантов, – Костенко

ВСУ освободили 12 пунктов в Херсонской области

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины продвинулись на 7 километров в направлении Петропавловка-Новорайск и взяли там под контроль 6 населенных пунктов.

Похожая ситуация и на направлении Первомайске-Херсона, где наши войска тоже взяли под контроль 6 населенных пунктов.

В какие населенные пункты вошли ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ зашли в еще 4 населенных пункта на Юге.

Сине-желтый флаг развевался в селе Павловка Николаевской области. Местные жители с аплодисментами, объятиями и цветами встретили украинских защитников. Село расположено вблизи Снигиревки, об освобождении которой стало известно ранее.

Также силы специальных операций освободили села Евгеньевка и Бобровый Кут, которые тоже недалеко от города Снигиревка на админгранице Херсонской и Николаевской областей.

Кроме этого, наши воины подняли украинский флаг в селе Станислав Херсонской области. Этот населенный пункт расположен на берегу Днепровского лимана. Местные жители с радостью встретили ВСУ и спели гимн Украины.

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