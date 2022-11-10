Об освобождении поселка сообщил депутат Украины, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, военный ВСУ Роман Костенко.

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По его словам, сейчас идет зачистка оккупантов в Снегиревке, но поселок полностью под контролем ВСУ.

В то же время, официального подтверждения освобождения Николаевщины не было ни от руководителя областной военной администрации Николаевщины Виталия Кима, ни от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, по данным аналитиков DeepState, в Николаевской области нужно освободить еще около 10 поселков.