Об освобождении поселка сообщил депутат Украины, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, военный ВСУ Роман Костенко.
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По его словам, сейчас идет зачистка оккупантов в Снегиревке, но поселок полностью под контролем ВСУ.
В то же время, официального подтверждения освобождения Николаевщины не было ни от руководителя областной военной администрации Николаевщины Виталия Кима, ни от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Кроме того, по данным аналитиков DeepState, в Николаевской области нужно освободить еще около 10 поселков.