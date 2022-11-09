Сегодня с Юга Украины до украинцев долетают только хорошие новости. Сначала СМИ сообщали о смерти главаря вражеской администрации Херсона Стремоусова, а позже – о поднятии нашего флага над городом Снигиревка, которая граничит с Херсонской областью.

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Официальной информации пока нет

Важно, что официальной информации о поднятии украинского флага в Снигиревке Николаевской области нет. Также пока неизвестно, удалось ли Вооруженным Силам полностью зачистить местность от захватчиков. Преждевременно радоваться не стоит, поскольку существует вероятность, что Генштаб опровергнет слухи о Снигиревке, которые распространились в сети.

Но одним из тех, кто опубликовал информацию о поднятии флага, был военный журналист Андрей Цаплиенко. Также он намекнул, что "хорошие новости еще будут".



Украинский флаг в Снигиревке / Фото из открытых источников

Кроме того, важно отметить, что появилось фото бойца нашей армии на фоне моста в селе Калиновском Херсонской области. Это в двух десятках километров от Снигиревки.



Украинский военный на фоне Калиновского моста / Фото из открытых источников

Важность Снигиревки: показываем на карте

Если эта информация правдива, в таком случае можно констатировать, что украинская армия выиграла еще один бой, который существенно приближает наше государство к победе в этой войне. Снигиревка, хоть и в Николаевской области, очень близка к Херсону и открывает путь ВСУ к полной деоккупации региона.

Херсонский активист Владимир Молчанов ранее уверял, что Снигиревка является ключевым пунктом для снабжения боеприпасами вражеской группировкой, расположенной к востоку от реки Ингулец. Пока еще там 4 села под контролем у россиян – чтобы их удержать, оккупантам нужно оружие.

Напомним, недавно ВСУ уничтожили склады российских боеприпасов возле Снигиревки и Костромки. Похоже, что у захватчиков действительно проблемы на Юге нашей страны.

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