Сьогодні з Півдня України до українців долітають лише хороші новини. Спершу ЗМІ повідомляли про смерть ватажка ворожої адміністрації Херсона Стрємоусова, а пізніше – про підняття нашого прапора над містом Снігурівкою, що межує з Херсонською областю.

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Офіційної інформації поки немає

Важливо, що офіційної інформації про підняття українського стяга у Снігурівці на Миколаївщині немає. Також поки невідомо, чи вдалось Збройним Силам повністю зачистити місцевість від загарбників. Передчасно радіти не варто, оскільки існує ймовірність, що Генштаб спростує чутки щодо Снігурівки, які поширюються у мережі.

Але одним з них, хто опублікував інформацію про підняття прапора, був воєнний журналіст Андрій Цаплієнко. Також він натякнув, що "хороші новини ще будуть".



Український прапор у Снігурівці / Фото з відкритих джерел

Окрім того, важливо зазначити, що з'явилось фото бійця нашої армії на фоні мосту в селі Калинівському, що на Херсонщині. Це за два десятки кілометри від Снігурівки.



Український військовий в на фоні Калинівського мосту / Фото з відкритих джерел

Важливість Снігурівки: показуємо на карті

Якщо ця інформація є правдивою, у такому разі можна констатувати, що українська армія виграла ще один бій, який суттєво наближує нашу державу до перемоги в цій війні. Снігурівка, хоч і в миколаївські області, дуже близько до Херсона та відкриває шлях ЗСУ до повної деокупації регіону.

Херсонський активіст Володимир Молчанов раніше запевняв, що Снігурівка є ключовим пунктом для постачання боєприпасів ворожим угруповуванням, які розташовані на схід від річки Інгулець. Поки ще там 4 села під контролем у росіян – щоб їх утримувати, окупантам потрібна зброя.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили склади російських боєприпасів біля Снігурівки й Костромки. Схоже, що в окупантів справді негаразди на Півдні нашої держави.

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