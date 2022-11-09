Зокрема, українські захисники знищили 2 склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки. До речі, Снігурівка має важливе значення у контрнаступі ЗСУ.

Важливо Єдине окуповане місто Миколаївщини: чим для фронту важлива Снігурівка

Окупована Снігурівка розташована у Миколаївській області. Раніше в ОК "Південь" пояснювали, що місто має важливе значення для цього напрямку. Певні особливості пов'язані з ландшафтом, інші – з вузловим перетином логістичних маршрутів.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповідав, що там розташовано багато складів. Місто, за його словами, було ключовим пунктом для постачання угрупованню, яке розташоване на схід від річки Інгулець.

Інші втрати ворога

Загалом ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань. Росіяни втратили 55 своїх солдатів, 4 танки, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", самохідну гаубицю "Акація", 2 міномети та 9 одиниць авто-бронетехніки.

Обстріли окупантів

Окупанти обстрілювали населені пункти, прилеглі до лінії розмежування, зокрема звільнених районах. Гатили ледь з артилерії, мінометів, РСЗВ тощо.