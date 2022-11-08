Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась. Раніше повідомлялось про те, що Росія продовжує відводити еліту військ із Херсонщини, але покидати саме місто поки не збирається.

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Херсон готують до здачі

Карась зазначив, що Херсон готують до здачі, але росіяни хочуть, аби місто дісталось Україні важкою кров'ю. Там залишаються приблизно 35 БТГ, десантники, які вже фактично розбиті. У них дуже поганий моральний стан, а після подій біля Вугледара став ще гіршим.

Утім вони в цілому сподіваються, що ми кинемось на Херсон, а їх там дуже багато. Цивільних вони звідти вивезли, зруйнували вежі зв'язку, вимкнули електрику тощо, щоб наші місцеві партизани не корегували вогонь,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Росіяни тікатимуть з Херсона

Він продовжив, що у ЗСУ є HIMARS, є артилерія. Наші війська підійдуть до Херсона на 20 кілометрів і вся берегова лінія Дніпра буде прострілюватись. ЗСУ візьмуть паузу й будуть виморювати обморежених, голодних ворогів, відрізаючи їм усе постачання.

"А далі хтось самовільно дасть наказ тікати з цього Херсону, бо ЗСУ будуть наближатись. Російські генерали будуть кричати, когось кидати в контратаку, бо на паперах у них усе вкомплектоване. Уявляю, який у них бойовий дух, коли вони знають, що всі збираються здавати Херсон, а їм кажуть стояти на смерть", – наголосив громадський діяч.

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Вуличні бої у Херсоні

За його словами, Сталінграда в Херсоні не відбудеться. Наше командування дочекається термінів виснаження, й узяття міста відбудеться в терміни. До кінця грудня – початку січня, можливо, розтягнеться.

Просто зручно вибивати ворога далекобійними снарядами. Потім скористатись деморалізацією і панікою. Постачання не буде, місто прострілюватись артилерією, тож, я не думаю, що вони там будуть давати бій,

– підкреслив Карась.

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