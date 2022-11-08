Річ у тім, що російським військовим буде вкрай важко без підтримки артилерії Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Варте уваги Хлань допускає, що росіяни готують велику пастку для ЗСУ, але не в Херсоні
У вуличних боях окупанти ніякі
За словами Коваленка, тактика вуличного бою для росіян – це досить токсична суміш досвіду радянської армії 80-х років, яка мала нововведення після Афганської війни, а також досвід російського спецназу під час контртерористичних операцій проти терористів, які захоплюють заручників.
Одне з іншим у сучасній війні не дуже поєднується. Тому в Маріуполі, Попасній та Сєвєродонецьку ми побачили, що у міських боях вони взагалі ніякі, якщо не мають підтримки артилерії. Артилерія повністю знищує житловий квартал – вони заходять і починають там працювати. До того їх просто шинкують. Це в наступі,
– зауважує оглядач.
Що ж до оборони, додає Коваленко, якщо окупанти переодягатимуться у цивільних, йдеться про відсутність важкої техніки та підтримки артилерії. Фактично вони зможуть там перебувати винятково як диверсанти.
Невеликі диверсійні групи зможуть чинити спротив Збройним Силам України. З іншого боку, якщо почнеться зачистка Херсону – їх знищать за 2 – 7 днів. Ось і вся ця пастка,
– запевняє Олександр Коваленко.
Окупанти зводять фортифікаційні споруди
Як стверджує військово-політичний оглядач, під час контрнаступальних дій росіяни не будуть легко здавати правобережну частину Херсонщини.
"Зараз вони зводять оборону по лінії Берислав – Високе, щоб перерізати одночасно декілька шляхів до Берислава – Козацького, а саме з Дудчан через Милове на Берислав, з Давидів – Броду на Борислав та, якщо буде звільнено Снігурівку, ще там перерізати три шляхи", – пояснив Коваленко.
Так чи інакше вони будуть вести оборону й намагатися гальмувати наш контрнаступ. Тому будь-які фортифікаційні споруди виконуватимуть таку роль.
ЗСУ у Херсон росіяни легко не запустять. Але якщо там залишаться ці диверсійні групи, коли наша армія зайде у місто, вони – самогубці,
– переконаний військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
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