Річ у тім, що російським військовим буде вкрай важко без підтримки артилерії Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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У вуличних боях окупанти ніякі

За словами Коваленка, тактика вуличного бою для росіян – це досить токсична суміш досвіду радянської армії 80-х років, яка мала нововведення після Афганської війни, а також досвід російського спецназу під час контртерористичних операцій проти терористів, які захоплюють заручників.

Одне з іншим у сучасній війні не дуже поєднується. Тому в Маріуполі, Попасній та Сєвєродонецьку ми побачили, що у міських боях вони взагалі ніякі, якщо не мають підтримки артилерії. Артилерія повністю знищує житловий квартал – вони заходять і починають там працювати. До того їх просто шинкують. Це в наступі,

– зауважує оглядач.

Що ж до оборони, додає Коваленко, якщо окупанти переодягатимуться у цивільних, йдеться про відсутність важкої техніки та підтримки артилерії. Фактично вони зможуть там перебувати винятково як диверсанти.

Невеликі диверсійні групи зможуть чинити спротив Збройним Силам України. З іншого боку, якщо почнеться зачистка Херсону – їх знищать за 2 – 7 днів. Ось і вся ця пастка,

– запевняє Олександр Коваленко.

Окупанти зводять фортифікаційні споруди

Як стверджує військово-політичний оглядач, під час контрнаступальних дій росіяни не будуть легко здавати правобережну частину Херсонщини.

"Зараз вони зводять оборону по лінії Берислав – Високе, щоб перерізати одночасно декілька шляхів до Берислава – Козацького, а саме з Дудчан через Милове на Берислав, з Давидів – Броду на Борислав та, якщо буде звільнено Снігурівку, ще там перерізати три шляхи", – пояснив Коваленко.

Так чи інакше вони будуть вести оборону й намагатися гальмувати наш контрнаступ. Тому будь-які фортифікаційні споруди виконуватимуть таку роль.

ЗСУ у Херсон росіяни легко не запустять. Але якщо там залишаться ці диверсійні групи, коли наша армія зайде у місто, вони – самогубці,

– переконаний військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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