Дело в том, что российским военным будет крайне тяжело без поддержки артиллерии. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Ранее Хлань допускает, что россияне готовят большую ловушку для ВСУ, но не в Херсоне.
В уличных боях оккупанты никакие
По словам Коваленко, тактика уличного боя для россиян – это достаточно токсичная смесь опыта советской армии 80-х годов, которая имела нововведения после Афганской войны, а также опыт российского спецназа во время контртеррористических операций против террористов, захватывающих заложников.
Одно с другим в современной войне не очень смешивается. Поэтому в Мариуполе, Попасной и Северодонецке мы увидели, что в городских боях они вообще никакие, если нет поддержки артиллерии. Сперва она полностью уничтожает жилищный квартал, потом они заходят и начинают там работать. До того их просто шинкуют. Это в наступлении,
– замечает обозреватель.
Что касается обороны, добавляет Коваленко, если оккупанты будут переодеваться в гражданских, речь идет об отсутствии тяжелой техники и поддержке артиллерии. Фактически они смогут там находиться исключительно как диверсанты.
Небольшие диверсионные группы смогут сопротивляться Вооруженным Силам Украины. С другой стороны, если начнется зачистка Херсона – их уничтожат через 2 – 7 дней. Вот и вся эта ловушка,
– уверяет Александр Коваленко.
Оккупанты возводят фортификационные сооружения
Как утверждает военно-политический обозреватель, во время контрнаступательных действий россияне не будут легко сдавать правобережную часть Херсона.
"Сейчас они возводят оборону по линии Берислав – Высокое, чтобы перерезать одновременно несколько путей к Бериславу – Казацкому, а именно из Дудчан через Милово на Берислав, из Давидов – Броду на Борислав и, если будет освобождена Снигиревка, еще там перерезать три пути", – объяснил Коваленко.
Так или иначе они будут вести оборону и пытаться тормозить наше контрнаступление. Поэтому любые фортификационные сооружения будут выполнять такую роль.
ВСУ в Херсоне россияне легко не запустят. Но если там останутся эти диверсионные группы, когда наша армия войдет в город, они – самоубийцы,
– убежден военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
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