Про це 24 каналу сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він вважає, що російським окупантам узагалі немає жодної логіки в тому, щоб утримувати Херсон.

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Чи готуються окупанти до вуличних боїв у Херсоні

Хлань зазначив, що є теорії про те, що дії росіян є провокацією на наступ, начебто вони готують пастку і вуличні бої саме по Херсону. Візуально, дійсно, там спостерігаються пусті вулиці й те, що окупантів немає на блокпостах.

Але ж треба розуміти, що в саме місто Херсон ніхто не буде йти з вуличними боями. Взагалі сам Херсон розташований трохи осторонь від Антонівського мосту та стратегічних їхніх переправ,

– заявив депутат Херсонської облради.

За його словами, навіть самі окупанти, коли зайшли в Херсонську область та дійшли до Антонівського мосту, то, перейшовши його, не заходили навіть у місто Херсон. Росіяни одразу наступали на Миколаїв та дійшли майже до Вознесенська. А в Херсон вони зайшли вже на третій чи четвертий день.

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У чому може полягати пастка росіян

Хлань вважає, що окупантам взагалі немає жодної логіки в тому, щоб утримувати Херсон. Тому що він буде розташований осторонь від логістичних маршрутів.

Чому пастка саме в Херсоні!? Ні, зараз лінія фронту там, де окупант дуже суттєво укріпився за цей час. Він там побудував доволі значні фортифікаційні споруди,

– сказав депутат Херсонської облради.

Він зауважив, що, якщо мовиться про контрнаступ ЗСУ, то зараз іде питання прориву лінії оборони окупантів. Адже за нею немає такого великого розташування ворога. Тому планування наших захисників щодо контрнаступальних дій є абсолютно правильним.

Те, що окупант нагнітає по вуличних боях, я думаю, це просто якась така пропагандистська історія для того, щоб спровокувати відтік людей саме з міста Херсона,

– зазначив Хлань.

На його думку, те ж саме можна сказати й відключення світла. Тому що, зруйнувавши лінії електропередач, росіяни фактично залишили Херсон і ще 10 населених пунктів без світла, води та зв'язку. Тобто всі ці дії спрямовані на те, щоб спровокувати масову депортацію людей із Херсона.

Яка зараз ситуація на Херсонщині: коротко