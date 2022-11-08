Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, російські загарбники роблять певні рухи у цьому напрямку.

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Зокрема, противник відводить свою артилерію на лівий берег та готує там укріплені позиції. Водночас на правому березі Дніпра й далі залишається частина російських військ.

Зважаючи на таку послідовність кроків, можна говорити про те, що росіяни залишають підрозділи прикриття для того, щоб убезпечити відхід своїх основних сил,

– сказав Грабський.

Коли росіяни можуть втратити контроль над Херсоном

Водночас росіяни розповсюджують "войовничу" інформацію про те, що не відступлять ні на крок. Мовляв, "Херсон – це новий Сталінград" і вони збираються дати там бій. Через це важко спрогнозувати, як розвиватимуться події.

Однак те, що противнику не вдасться втримати Херсон, – це вже очевидно. З військової точки зору у ворога практично немає шансів залишитися на правому березі Дніпра,

– наголосив Грабський.

Він додав, що не варто очікувати, що окупанти втратять контроль над Херсоном за тиждень чи два. Однак, на думку військового експерта, звільнення Херсона цілком можливе до кінця 2022 року.

Яким буде процес деокупації Херсонщини

Як зазначив військовий експерт, деокупація Херсонщини відбуватиметься у кілька етапів. Тут можна буде спостерігати послідовність наступних дій ЗСУ:

Ліквідація вузлів спротиву ворога.

Знищення місць зосередження особового складу.

Ураження локацій, де зберігається військова техніка, боєприпаси та матеріальні запаси окупантів.

Просування українських військ.

Грабський додав, що подібну картину українці спостерігали близько місяця тому під час активного наступу ЗСУ на півночі Херсонщини.

Чому росіяни не наважаться обороняти Херсон

Якщо ж говорити про звільнення самого Херсона, то навряд чи ЗСУ візьмуть участь у вуличних боях. Військовий експерт наголосив, що це було б хибним кроком з боку українських військових. Водночас і росіяни навряд чи зважаться на оборону міста.

Росіяни мають певний "досвід" захоплення міст, зокрема Грозного, Маріуполя, штурму Сєвєродонецька та Лисичанська. Натомість російська армія не має досвіду ведення оборонних боїв у містах від слова "зовсім". Вони ніколи цього не практикували,

– зазначив Грабський.

Він припустив, що навряд чи противник зможе зосередити певні сили і організувати серйозну оборону Херсона.

Швидше за все, ми будемо мати справу з ар'єргардними підрозділами, завданням яких буде затримати просування українських військ без якихось відчайдушних бойових дій, – додав Грабський.

Як окупанти поводитимуться після здачі міста

За словами військового експерта, ймовірно, ЗСУ треба буде лише зачистити місто.

"Однак існує велика ймовірність, що після відходу російські війська будуть відчайдушно обстрілювати Херсон, намагаючись перетворити його на другий Миколаїв або Харків", – сказав Грабський.

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До чого окупанти готуються на Херсонщині: коротко