Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, российские захватчики совершают определенные движения в этом направлении.

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В частности противник отводит свою артиллерию на левый берег и готовит там укрепленные позиции. В то же время на правом берегу Днепра продолжает оставаться часть российских войск .

Учитывая такую последовательность шагов, можно говорить о том, что россияне покидают подразделения прикрытия для того, чтобы обезопасить отход своих основных сил.

– сказал Грабский.

Когда россияне могут потерять контроль над Херсоном

В то же время россияне распространяют "воинственную" информацию о том, что не отступят ни на шаг. Мол, "Херсон – это новый Сталинград", и они собираются дать там бой. Поэтому трудно спрогнозировать, как будут развиваться события.

Однако то, что противнику не удастся удержать Херсон, это уже очевидно. С военной точки зрения у врага практически нет шансов остаться на правом берегу Днепра,

– подчеркнул Грабский.

Он добавил, что не стоит ожидать, что оккупанты потеряют контроль над Херсоном за неделю или две. Однако, по мнению военного эксперта, увольнение Херсона вполне возможно до конца 2022 года.

Каким будет процесс деоккупации Херсона

Как отметил военный эксперт, деоккупация Херсонщины будет проходить в несколько этапов. Здесь можно будет наблюдать последовательность следующих действий ВСУ:

Ликвидация узлов сопротивления противника.

Уничтожение мест сосредоточения личного состава.

Поражение локаций, где хранятся военная техника, боеприпасы и материальные запасы кафиров.

Продвижение украинских войск.

Грабский добавил, что подобную картину украинцы наблюдали около месяца назад во время активного наступления ВСУ на севере Херсона .

Почему россияне не решатся защищать Херсон

Если же говорить об увольнении самого Херсона, то вряд ли ВСУ примут участие в уличных боях. Военный эксперт подчеркнул, что это было бы ложным шагом со стороны украинских военных. В то же время и россияне вряд ли решятся на оборону города.

Россияне имеют определенный опыт захвата городов, в частности Грозного, Мариуполя, штурма Северодонецка и Лисичанская. российская армия не имеет опыта ведения оборонных боев в городах от слова "совсем". Они никогда этого не практиковали,

– отметил Грабский.

Он предположил, что вряд ли противник сможет сконцентрировать определенные силы и организовать серьезную оборону Херсона.

Скорее всего, мы будем иметь дело с арьергардными подразделениями, задачей которых будет задержать продвижение украинских войск без каких-либо отчаянных боевых действий, – добавил Грабский.

Как оккупанты будут вести себя после сдачи города

По словам военного эксперта, вероятно, ВСУ нужно будет только зачистить город.

"Однако существует большая вероятность, что после ухода российские войска будут отчаянно обстреливать Херсон, пытаясь превратить его во второй Николаев или Харьков", – сказал Грабский.

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