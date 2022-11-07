Российские захватчики осознают свое неизбежное поражение в войне против Украины и понемногу готовят к "жесту доброй воли" в Херсонской области. Однако сдаться без боя – это как-то несолидно для "второй армии мира", поэтому вражеские солдаты "усиливают" обороноспособность.

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Враг увеличивает численность флота на Юге

Общественный защитник Дэвид Хелмс, анализируя спутниковые снимки, отметил, что в Херсонской области на восточном берегу Днепра увеличилось количество российских кораблей.

На фотографиях за 16, 31 октября и 5 ноября действительно видно, что присутствие врага в регионе выросло. Еще посреди октября кораблей не было видно, а сейчас их фиксируют спутники.



Фото Херсонщины за 16 октября / Фото со страницы Дэвида Хелмса



Спутниковый снимок Херсона за 31 октября / Фото со страницы Дэвида Хелмса



Фото Херсонщины со спутника за 5 ноября / Фото со страницы Дэвида Хелмса

Контрнаступление ВСУ на Херсон: актуальная информация

Замминистра обороны Анна Маляр прокомментировала недавно ситуацию на южном направлении боевых действий. По ее словам, украинские военные продолжают вытеснять российских оккупантов. Конечно, захватчики пытаются наступать, однако безрезультатно.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань допускает, что россияне готовят большую ловушку для ВСУ, но не в Херсоне. Чиновник считает, что вообще нет никакой логики в том, чтобы оккупанты содержали Херсон, поскольку он расположен в стороне от логистических маршрутов.

В то время Кремль уже готовит методички для пропагандистов, в которых сказано, как объяснять отступление российских солдат из Херсона. Гражданам враждебного государства будут рассказывать о том, что Юг Украины – самое сложное для российской армии направление на текущем этапе "спецоперации", поэтому "второй армии мира" пришлось совершить "жест доброй воли".

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