По информации РосСМИ, администрация президента России подготовила несколько новых методик для российских пропагандистов. "Методички" созданы, чтобы объяснять простым россиянам отступление из Херсона – единственного крупного города Украины, захваченного российской армией во время войны, пишет 24 канал.

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Что будут рассказывать россиянам

В одном из документов отмечено, что херсонское направление "самое сложное для российской армии на текущем этапе спецоперации". Такую ситуацию предлагают пропагандистам объяснять тем, что Украине "жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность своих террористических формирований, чтобы просить новую помощь Западу".

Пропагандисты будут называть несколько причин отступления из Херсона:

Украина и НАТО бросят все силы на отвоевание Херсона у России, им нужно "много крови";

вести бои в городе нецелесообразно, ведь ВСУ готовится сравнять его с землей;

во время войны со Швецией Петр I тоже отводил войска в Полтаву, а затем победил.

По информации российских СМИ, окончательное решение об уходе из Херсона должно быть принято лично Путином.

оккупанты бегут с Херсонского направления: что известно

Украинским разведчикам удалось перехватить разговор 21-летнего оккупанта Романа Федоринова, который, вероятно, родом из Красноярского края. 21 октября в телефонном разговоре с родственниками россиянин сообщил об отступлении из Херсонской области.

На территории Херсонской области происходят подозрительные действия со стороны оккупационных войск. Например, 3 ноября из здания Херсонской ОГА таинственно исчез флаг России .

Также в Херсоне перестали транслироваться российские телеканалы, а появилось украинское радио "Общественное" . Жители правобережья Херсонщины сообщали, что оккупанты покинули блокпосты в некоторых населенных пунктах.

Военный историк Андрей Харук рассказал, что мобилизованные кафиры не выдерживают условий войны и любыми методами планируют побег.

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