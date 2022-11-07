Как отметил в прямом эфире телемарафона военный историк Андрей Харук, у российских наемников возникают проблемы с поставкой грузов и подкреплений на правый берег Херсона. И эти проблемы будут усугубляться, ведь украинские военные дают достойный отпор оккупантам, пишет 24 канал.

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Оккупанты пытаются убежать

Россияне исчерпывают свои ресурсы и недавно мобилизованные мужчины, отправленные на передовую, совсем не подготовлены к войне. Несмотря на это, в Херсоне растет угроза уличных боев. Для этого россияне переодеваются в гражданскую одежду и закрепляются в домах украинцев.

В то же время, российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему якобы уничтожения мирного населения Силами обороны Украины.

По словам Харука, только мобилизованные оккупанты не выдерживают условий войны и любыми методами планируют побег.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: что известно

Военный эксперт Петр Черник рассказал, что россияне действительно проводят определенные маневры в Херсонской области. Часть русских войск покинула правый берег Днепра в Херсонской области. Настоящая паника противника будет тогда, когда 600 – 800 воинов врага одномоментно сдадутся к нам в плен.

Часть русских войск и коллаборанты сбежали из Херсона. Однако на правом берегу Днепра еще остаются 20 – 25 тысяч российских военных . Они строят фортификационные постройки и готовятся к обороне.

Украинские военные на Юге Украины отрабатывают по позициям, логистическим объектам, местам дислокации и технике противника. В частности, в Скадовском районе Херсонщины ВСУ уничтожили склад с боеприпасами россиян .

Из Херсона были эвакуированы многие местные жители. В городе есть проблемы со связью, но даже на фоне этого дышать стало легче, потому что исчезли коллаборанты, патрули, росгвардейцы .

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