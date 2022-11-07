Як зазначив у прямому ефірі телемарафону військовий історик Андрій Харук, у російських найманців виникають проблеми з постачанням вантажів та підкріплень на правий берег Херсону. І ці проблеми будуть посилюватися, адже українські військові дають гідну відсіч окупантам, пише 24 канал.

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Окупанти намагаються втекти

Росіяни вичерпують свої ресурси і нещодавно мобілізовані чоловіки, яких відправили на передову, зовсім не підготовлені до війни. Попри це у Херсоні зростає загроза вуличних боїв. Для цього росіяни перевдягаються у цивільний одяг та закріплюються в оселях українців.

Водночас російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України.

За словами Харука, щойно мобілізовані окупанти не витримують умов війни і будь-якими методами планують втечу.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: що відомо

Військовий експерт Петро Черник розповів, що росіяни справді проводять певні маневри на Херсонщині. Частина російських військ покинула правий берег Дніпра на Херсонщині. Справжня паніка противника буде тоді, коли 600 – 800 вояків ворога одномоментно здадуться до нас у полон.

Частина російських військ та колаборанти втекли з Херсона. Однак на правому березі Дніпра ще залишаються 20 – 25 тисяч російських військових. Вони будують фортифікаційні споруди та готуються до оборони.

Українські військові на Півдні України відпрацьовують по позиціях, логістичних об'єктах, місцях дислокації та техніці противника. Зокрема, в Скадовському районі Херсонщини ЗСУ знищили склад з боєприпасами росіян.

З Херсона евакуювалось багато місцевих жителів. У місті є проблеми зі зв'язком, але навіть на тлі цього, дихати стало легше, бо зникли колаборанти, патрулі, росгвардійці.

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