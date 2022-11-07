Як зазначив у прямому ефірі телемарафону військовий історик Андрій Харук, у російських найманців виникають проблеми з постачанням вантажів та підкріплень на правий берег Херсону. І ці проблеми будуть посилюватися, адже українські військові дають гідну відсіч окупантам, пише 24 канал.

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Окупанти намагаються втекти

Росіяни вичерпують свої ресурси і нещодавно мобілізовані чоловіки, яких відправили на передову, зовсім не підготовлені до війни. Попри це у Херсоні зростає загроза вуличних боїв. Для цього росіяни перевдягаються у цивільний одяг та закріплюються в оселях українців.

Водночас російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України.

За словами Харука, щойно мобілізовані окупанти не витримують умов війни і будь-якими методами планують втечу.

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