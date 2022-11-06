Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. За його словами, росіяни справді проводять певні маневри на Херсонщині.

Зверніть увагу Після 15 листопада питання з правим берегом Херсонщини буде вирішене, – військовий експерт

Однак ці дії окупантів не викликані страхом перед наступом Збройних Сил України.

Справжня паніка противника буде тоді, коли 600 – 800 вояків ворога одномоментно здадуться до нас у полон. Тоді можна буде сказати, що там дійсно відбувся якийсь надлом,

– зазначив військовий експерт.

Черник наголосив, що як би українці не ставилися до ворога і скільки б не вішали на нього ярликів, що, мовляв, росіян – не дуже розумні, окупанти все-таки вчаться. Він додав, що Росія – це "великий воєнний монстр".

Найкраща тактика ЗСУ для звільнення Херсона

Зокрема, окупанти доволі сильні в інформаційно-психологічних операцій, одну з яких зараз реалізують на Півдні України.

Херсон не можна штурмувати "в лоб". Тут можлива тільки тактика "тисячі порізів". Ми маємо нескінченно розбивати їхню логістику, чим зараз і займаємося, та довести їхній особовий склад до голодного виснаження,

– наголосив Черник.

Він додав, що шляхом до звільнення Херсона може стати лише його облога. Втім, військовий експерт не виключає, що росіяни можуть зважитися й на "жест доброї волі", як це було на острові Зміїний.

Передумови для того, аби ЗСУ відбили Херсон

Черник впевнений, що Україна обов'язково звільнить окупований обласний центр. За його словами, стратегічний логістично-вогневий зашморг закинутий давно і ЗСУ якісно відпрацьовують цю концепцію.

Потихеньку російські війська виснажуються. Однак потрібне їхнє виснаження до нуля, коли люди не будуть мати що їсти. Тільки тоді у нас з'являться всі передумови для того, щоб по-справжньому відбити Херсон,

– сказав військовий експерт.

Коли може статися великий перелом у війні

Він додав, що ЗСУ обов'язково відіб'ють всі окуповані Росією території. Однак не варто розраховувати на те, що це може статися за кілька тижнів чи місяців.

Справжні передумови для великого перелому у війні при теперішньому типі бойових дій складуться не раніше, ніж наприкінці весни – на початку літа 2023 року. Тоді у нас з'явиться дуже зважений оптимізм,

– зазначив Черник.

Військовий експерт додав, що не варто занадто забігати наперед, адже війна – складне явище.

Петро Черник розповів, коли чекати перелому у війні проти Росії: дивіться відео

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